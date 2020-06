Luis Fernando Montoya está hospitalizado en la Clínica Las Américas de Medellín

Juan Carlos Pamo

El técnico antioqueño Luis Fernando Montoya, campeón con el Once Caldas de la Liga del 2003 y la Copa Libertadores del 2004, fue trasladado este lunes en la mañana a un centro asistencial de la capital antioqueña.



Adriana Herrera, su esposa, confirmó que en los dos últimos días presentó complicaciones respiratorias y el médico que lo atiende desde hace varios años, el internista Diego Lalinde, ordenó su traslado.



En este momento está en exámenes y por la tarde se espera que pueda determinarse qué tiene.



La esposa del Campeón de la Vida, en diálogo con El Colombiano, recordó que Montoya no había tenido que ser hospitalizado desde enero del año pasado, pero en los últimos tres días lo notó ansioso por el tema respiratorio y junto con el especialista determinaron internarlo en la Clínica Las Américas, al occidente de Medellín.



Luis Fernando Montoya, campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, quedó cuadripléjico el 22 de diciembre del 2004, debido a que asaltantes intentaron robar a su esposa cuando entraba a su residencia en Caldas, Antioquia.