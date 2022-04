Los refuerzos, grandes responsables de la crisis deportiva en América y Deportivo Cali

Deportivo Cali y América hicieron un gran esfuerzo para potenciar sus nóminas y llenar de la mejor manera los vacíos que dejaron jugadores que se marcharon, pero hasta el momento la respuesta de la mayoría de esos fichajes ha sido prácticamente nula.



En el equipo verdiblanco llegaron jugadores de renombre para todas las posiciones, y por eso se esperaba una campaña que le permitiera defender el título logrado en diciembre.



Pero esta Liga ha sido un auténtica pesadilla. Cali ocupa el penúltimo lugar de la tabla, siendo el campeón del fútbol colombiano.

El América, por su parte, también trajo futbolistas que auguraban cosas mejores que lo hecho en el semestre anterior.



Sin embargo, los resultados no han sido los mejores y debido a esa situación el cuadro rojo se encuentra pasando dificultades para meterse en el grupo de los ocho. Análisis de unos fichajes que están en deuda.



En el Cali fallaron

Los directivos azucareros tuvieron que salir de urgencia al mercado para contratar los remplazos de jugadores de la talla de Hernán Menosse, Juan Camilo Angulo, Johan Valencia, Andrés Colorado y Hárold Preciado, quienes tuvieron mucha participación en el título logrado en diciembre.



Entonces, llegaron el argentino Guillermo Burdisso, Aldaír Gutiérrez, Christian Mafla, el chileno Sebastián Leyton, Santiago Mosquera, Agustín Vuletich y Yonni González.



Por rendimiento y sin llegar al nivel esperado, Gutiérrez y Burdisso han cumplido, afianzándose en la zona defensiva del equipo verdiblanco.

Pero los demás, incluido Mafla, más allá de algunos partidos buenos, no han tenido el mejor rendimiento.



Leyton fue una apuesta del técnico Rafael Dudamel y aunque anotó tres goles, no fue el sustituto ideal de Colorado o Valencia en la función de marca.



El rendimiento del chileno ha sido tan pobre, que fue desplazado por dos juveniles, Enrique Camargo y Yimmy Congo, y ni siquiera aparece como emergente en los juegos del cuadro verdiblanco.



Santiago Mosquera era una de las esperanzas debido a sus antecedentes en Millonarios. Pero el delantero vallecaucano no ha alcanzado un buen nivel y por eso fue relegado rápidamente del primer equipo.



El caso de Yonni González había generado gran expectativa, pero le ha costado alcanzar una buena producción, y aunque ha tenido muchas oportunidades, aún no logra convencer a la exigente fanaticada del onceno verdiblanco.



Ni se diga el momento de Agustín Vuletich, quien fue el último fichaje del Deportivo Cali y llegó con la esperanza de hacer olvidar a Hárold Preciado, como era el caso de Yonni González.



Pero el argentino ha estado con el arco cerrado, no ha convertido un gol con la camiseta azucarera, falló un penal, ha estado desacertado en el momento de definir y ya comienza a ser resistido por los hinchas caleños.



Por esta baja producción de los refuerzos, en un alto porcentaje el Deportivo Cali hace una pésima campaña.



En América no cuajan

En América sucedió un caso atípico este año: las contrataciones la hizo la directiva en lugar del entonces técnico Juan Carlos Osorio.



Argumentó el máximo accionista rojo, Tulio Gómez, que los fichajes que pidió el timonel risaraldense el año pasado no dieron resultados, y por eso el tema lo manejarían los directivos en este 2022.



Trajeron a Éber Moreno, John García, Dídier Pino, Daniel Mosquera, Esnéyder Mena, Alejandro Quintana, Juan Camilo Portilla, Brayan Vera y el español Iago Falque.



Este último fue calificado como el fichaje ‘bomba’ del fútbol colombiano por sus antecedentes por clubes europeos, especialmente en España e Italia, y porque jugó Liga de Campeones.



Sin embargo, Falque demoró casi dos meses para poder debutar, mientras se le hacía una reacondicionamiento físico y futbolístico. Y cuando jugó, y aunque mostró las condiciones que lo llevaron a actuar en clubes grandes de Europa, cayó en una lesión que lo marginó de las canchas, perdiéndose varios partidos importantes.



Éber Moreno es un apuesta al futuro y se ha mantenido en la titular; pero otro defensa, John García, ha jugado poco y cuando lo hizo no ofreció buen nivel, amén de que lleva ya varias semanas lesionado.



Dídier Pino, quien llegó del Quindío, no ha hecho la diferencia, en tanto que Esnéyder Mena tampoco aprovechó la oportunidad, ofreciendo un fútbol que no le ha ayudado al equipo rojo.



Alejandro Quintana ha mostrado mucho sacrificio, más que todo jugando de pívot y lo ha hecho bien, pese a que se le trajo para que hiciera goles.



Daniel Mosquera llegó del fútbol venezolano y es poco lo que le ha podido entregar al América, lo mismo que el lateral izquierdo Brayan Vera, último fichaje de los rojos, y al que le ha costado acomodarse al cuadro escarlata y al fútbol colombiano.



De todos esos fichajes, el único que ha tenido más buenas que malas ha sido el volante Juan Camilo Portilla, quien llegó de Alianza Petrolera.