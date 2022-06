Los Hernán van por el título de la Liga: cara a cara de los técnicos finalistas del fútbol colombiano

La final de la Liga tendrá frente a frente a dos técnicos colombianos que buscan la gloria y consagración con en el fútbol de nuestro país.



Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera, al frente de Atlético Nacional, y Hernán Torres, en el banquillo de Deportes Tolima, hicieron grandes campañas en el primer semestre del año y están a 180 minutos de dar la vuelta olímpica.



El ‘Arriero’ busca darle la estrella 17 al elenco verdolaga mientras que Torres sueña con entregarles la cuarta corona a los ‘pijaos’.



Herrera, nacido en Caldas (Antioquia), asumió como encargado del equipo verde desde agosto pasado, tras la salida de Alejandro Restrepo y logró llevarlo a la final, tras cuatro años de ausencia en esta instancia.



Al ‘Arriero’ además se le aprecia por el don de gente que tiene para manejar el grupo y para tratar a sus colaboradores, ya que no escatima en esfuerzos por reconocer el aporte que cada uno de los miembros del cuerpo técnico y médico hacen con el equipo.



Hernán Darío es el sexto colombiano en alcanzar la final con Atlético Nacional. Antes lo habían logrado Luis Fernando Montoya, Juan José Peláez, Santiago Escobar, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda.



A sus 64 años, el estratega antioqueño busca su primer título de Liga en su carrera profesional. Ya fue campeón de la Copa Colombia con los verdolagas en la temporada 2018.



Además, fue ganador dos veces de la Primera B con Real Cartagena en 1999 y 2004. Con la escuadra heroica disputó el título de Liga en el año 2005 perdiendo la final con Deportivo Cali.



“Las finales hay que saberlas jugar y luchar. Se juegan con garra. Nacional llevaba cuatro años sin estar en finales y he visto la alegría de la gente. Tengo un grupo de trabajo muy bueno y directivos que me han apoyado. En estos momentos a uno le salen las cosas, pertenece a la institución y habrá que ver qué sucede de ahora en adelante. Como entrenador de Nacional, creo que soy el más barato de todos y todo no es plata”, comentó Herrera luego de avanzar a la final.



Torres sale por otro título

Deportes Tolima llegó a su tercera final consecutiva de Liga y así como hace cuatro años, se medirá nuevamente ante Atlético Nacional por la estrella de mitad de año.



El éxito de esta campaña pasa en gran medida por el entrenador Hernán Torres, que completó en el partido ante Envigado, la cifra de 400 juegos al frente de los ‘pijaos’.



Torres se ha consolidado como el timonel más exitoso en el último tiempo en el fútbol colombiano. Se ilusiona con alcanzar la tercera estrella en la Liga colombiana. Fue campeón con Millonarios en 2012 y con el propio Tolima el año pasado.



Además, en su trayectoria como entrenador suma un título de la B con América de Cali (2016), uno con Melgar de Perú (2018) y uno de la Superliga de Colombia con el Tolima (este año).



“Este es un trabajo en equipo, no solo yo soy sabio, eso es mentira. Acá hay un grupo humano fuerte, todos luchan, partido a partido sacan los resultados, hemos vivido muchas dificultades y siempre se recuperan a esas dificultades. Este equipo ha sido humilde, calladito, trabaja y consigue resultados”, confesó Hernán.



Para Torres, estar sentado en el banquillo del cuadro tolimense tiene un valor agregado y emotivo ya que es nacido de Ibagué y nadie más que él para tener el verdadero sentido de pertenencia hacia un club que ya comienza a ser de los más importante en el balompié colombiano.



Con su triplete de finales consecutivas, el estratega de 61 años se suma a Jaime De La Pava (América), Juan Carlos Osorio (Nacional) y Julio Comesaña (Junior) como los únicos en la era moderna de lograr ese registro.



Un duelo que favorece al Tolima

Desde el primer semestre de 2018, cuando perdió la final de la Liga con Deportes Tolima en el Atanasio Girardot, a Nacional le ha costado cada que tiene al frente al conjunto pijao y así lo reflejan las estadísticas.



Según datos de Óscar Yamit Quiroz, en los últimos 20 partidos entre estos equipos se han presentado 2 empates, 6 triunfos de Nacional y 12 de Tolima, 6 de ellos en el estadio Atanasio. Estas cifras, contando todos los torneos.



Pero los hinchas del equipo que hoy dirige Hernán Darío sienten que ya es hora de que se acabe la mala racha ante el representativo de Ibagué que, además de la final del Apertura de 2018, también les ganó series de eliminación directa en los cuartos de final de la Liga 2017-II y la Copa Colombia de 2019 y 2020.



La seguidilla de traspiés que ha tenido Nacional frente a Deportes Tolima viene desde 2018 cuando le ganó la final de la Liga 1, y la ausencia de títulos del equipo verdolaga, ha sido un aspecto negativo ya que desde el primer semestre de 2017 no consigue una estrella.



Datos

El primer duelo de la gran final de la Liga se cumplirá este miércoles en Medellín, duelo programado a las 8:00 p.m.



El compromiso de vuelta será el domingo a las 7:00 p.m. en Ibagué.



Este martes se realizará la rueda de prensa oficial previa al duelo con técnicos y capitanes.