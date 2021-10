Los de la Liga que quieren Selección: las opciones de Rueda con los jugadores locales

Una nueva jornada de eliminatoria se acerca y cuando varias selecciones empiezan a destapar sus cartas con los jugadores que contarán para los próximos duelos, el técnico Reinaldo Rueda prefiere darse un tiempito más para confeccionar la nómina de convocados.



Colombia enfrentará el jueves 11 de noviembre a Brasil, en Sao Paulo, y cinco días después recibirá a Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla.



Muchos nombres son fijos en esta convocatoria por el momento que viven, su recorrido en Selección y lo que le pueden aportar al equipo en estos dos duelos cruciales.



David Ospina, Yerri Mina, Carlos Cuesta (si se recupera de su lesión), Dávinson Sánchez, William Tesillo, Stefan Medina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Wílmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Luis Díaz, entre otros, de no mediar situaciones de lesiones y demás, estarán en la convocatoria para los encuentros de noviembre.



Juan Fernando Quintero no vendría porque está en China y por los protocolos de bioseguridad en ese país sería imposible su presencia en el equipo, en tanto que James Rodríguez se convierte en la gran incógnita pese a que ha jugado dos partidos en el fútbol de Catar.



¿Y los de 'casa'?

Hay otra lista, de los que juegan en la Liga local, que buscan insistentemente ser tenidos en cuenta a través de sus actuaciones con sus respectivos equipos.



Sin duda, el nombre que más consenso tiene es el de Teófilo Gutiérrez, el veterano volante o delantero barranquillero que pasa un gran momento en el Deportivo Cali.



“Para mí, 'Teo' tiene nivel para estar en la Selección Colombia; es un jugador maduro que podría aportarle cosas importantes al equipo, gracias a su experiencia”, dijo recientemente el exgoleador de la Selección Iván René Valenciano.



Teófilo, cada que le preguntan por el combinado nacional, no niega su deseo de volver a vestir la camiseta amarilla.



“Yo a la Selección nunca le voy a decir no; siempre será un gusto vestir esa camiseta, pero hay que respetar las decisiones técnicas”, es lo que siempre responde el jugador que hoy es figura en el cuadro Deportivo Cali.



Pero no solo Teófilo ha hecho méritos para volver a la Selección. Otros jugadores vienen haciendo buenas campañas con sus clubes y eso los pone en el radar del técnico Reinaldo Rueda.



Aldaír Quintana, Yerson Candelo, Baldomero Perlaza y Andrés Andrade, de Nacional; Álvaro Montero, ahora nuevo arquero de Millonarios, además de Macálister Silva y Felipe Román, también del cuadro capitalino, son los otros jugadores del medio que esperan ser tenidos en cuenta en la Selección.



“Hoy hay jugadores en mejor condición que James. Por ejemplo, 'Chicho' Arango (en la MLS), Teófilo Gutiérrez y Macalister Silva. No hay que llevar a James a los empujones”, dijo el comentarista de RCN y Win Sports Carlos Antonio Vélez, sobre las opciones que se podrían dar para la posición de volante de enlace, siendo dos de ellas del torneo local.



Seguramente el técnico Reinaldo Rueda debe estar deshojando la margarita para tratar de aceptar con la lista, consciente de que en la Liga colombiana hay jugadores que desde hace rato vienen tocando las puertas del combinado nacional.



Datos

Como sucedió en la convocatoria anterior, los jugadores convocados llegarán a la concentración en Bogotá y de allí partirán a Sao Paulo para el duelo ante Brasil.



Sin embargo, algunos jugadores llegarán directamente a esa ciudad brasileña por facilidades en los itinerarios.



La última vez que Colombia y Brasil se enfrentaron fue el pasado 10 de octubre, empatando 0-0 en Barranquilla.



Por Copa América este año ganaron los brasileños 2-1 en juego polémico.