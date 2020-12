"Los árbitros ya no sirven para nada": La fuerte crítica del 'Pibe' Valderrama al VAR

Daniel Molina Durango

Carlos el 'Pibe' Valderrama, uno de los íconos del fútbol colombiano, criticó fuertemente al VAR y a los árbitros en general luego del partido entre Junior de Barranquilla y América de Cali por las semifinales del campeonato colombiano.

En el juego que finalizó 2-1 a favor de los escarlatas, que se clasificaron a la gran final, el árbitro Andrés Rojas consultó varias veces el sistema de videoarbitraje para anularle de forma correcta dos goles al conjunto barranquillero por fuera de juego.

Sin embargo, lo que criticó Valderrama, en un video emitido por el programa El Vbar de Caracol, es que los jueces estén dependiendo tanto de esta ayuda, que prácticamente decide por ellos.



"Yo pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros, pero al contrario, ellos ya no pitan, entran a la cancha pero no hacen nada, porque no toman decisiones. Y eso no es solo en Colombia, está pasando en todo el mundo", criticó el excapitán de la Selección.

"Ese VAR no sirve para nada, o sino que quiten a los árbitros, porque están hechos unos payasos que no toman determinaciones. Antes las tomaban y se equivocaban porque son seres humanos, pero las tomaban", continuó diciendo.

"Si hay mano hay q ue ir al VAR, si hay tiro de esquina hay que ir al VAR, si me toca la brisa, hay que ir al VAR. Entonces que quiten a los árbitros y se inventen otra cosa. Estamos jodidos, pero el fútbol está sin público y sin árbitros, entonces se acabó esto", concluyó el emblema del balompié nacional.

Este es el video completo con sus polémicas declaraciones: