¡Listos los horarios! Así se jugará la fecha 9 con la que se reanudará la Liga colombiana

Juan Carlos Pamo

Dimayor anunció los horarios de la fecha 9 de La Liga colombiana, con la que se reanuda oficialmente el torneo. América jugará el 20 de septiembre, mientras que Deportivo Cali lo hará el 22 del mismo mes.

Dimayor ya le puso cronograma al regreso de la Liga colombiana, que

estuvo detenida por cinco meses a causa de la pandemia del Covid-19.



La autoridad del fútbol local anunció que la fecha 9 iniciará el próximo 18 de septiembre, viernes, con el duelo Equidad Vs. Chicó, a las 6:00 p.m.



El primero de los equipos de Cali en reanudar su participación será América. El actual campeón del torneo local se enfrentará a Atlético Bucaramanga, el 20 de septiembre, domingo, a las 5:30 de la tarde. El partido se realizará en el Pascual Guerrero y tendrá transmisión por Win+.

Por su parte, Deportivo Cali cerrará la fecha el martes, 22 de septiembre, cuando visite a Cúcuta Deportivo. El duelo se disputará a las 7:40 de la noche, en el estadio Centenario de Armenia, tras los líos que enfrenta el equipo 'Motilón' en su sede original. Este encuentro lo emitirán por Win y Win+.



Con esta programación se reanuda oficialmente la competencia local, pues hasta el momento solo se han disputado partidos aplazados.



Hasta el momento, los 'Diablos rojos' son octavos con 12 puntos en la tabla de posiciones, mientras los 'Azucareros' son novenos con 11 unidades.

Esta es la programación completa de la jornada:

18 de septiembre

La Equidad Vs. Boyacá Chicó FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win+ / Win Sports



Atlético Nacional Vs. Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



19 de septiembre

Patriotas Boyacá Vs. Envigado FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+ / Win Sports



Deportivo Pereira Vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



Alianza Petrolera Vs. Independiente Medellín

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+ / Win Sports



Millonarios FC Vs. Once Caldas

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



20 de septiembre

Deportivo Pasto Vs. Jaguares FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+ / Win Sports



América de Cali Vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Junior FC Vs. Águilas Doradas

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



22 de septiembre

Cúcuta Deportivo Vs. Deportivo Cali

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win+ / Win Sports