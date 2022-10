Liga: Los duelos decisivos y sorteo de cuadrangulares se realizarán el domingo

La Dimayor definió este martes la programación de la última fecha de la fase de todos contra todos de la Liga Betplay-2.

El sábado únicamente se disputarán dos partidos, que no tienen a equipos involucrados en la lucha por un cupo entre los ocho. Ese día jugarán Envigado y Tolima a las 4:00 p.m. y Cali-Patriotas a las 6:05 p.m.



El resto de la jornada se jugará el domingo desde las 4:00 p.m. con los duelos:



Nacional vs. Equidad

Unión Magdalena vs. América

Alianza Petrolera vs. Millonarios

Santa Fe vs. Once Caldas

Bucaramanga vs. Pereira

Jaguares vs. Junior

Pasto vs. Medellín

Cortuluá vs. Águilas Doradas.



A esta última fecha llegarán 13 equipos con opción de quedarse con 7 cupos en juego.



Asimismo, la Dimayor confirmó que el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga se realizará el mismo domingo a partir de las 7:30 p.m.