Líder de la barra Los del Sur ofreció excusas por incidentes violentos en el estadio de Medellín

El líder de la barra Los del Sur, la que protagonizó los hechos violentos el domingo en el estadio Atanasio Girardot previo al duelo Nacional-América, ofreció excusas por lo sucedido y pidió diálogo con la directiva de Atlético Nacional.



"Estamos apenados y avergonzados, le pido perdón a la hinchada porque lo que pasó no tiene presentación. Con eso no hay mucha discusión al respecto y no creo que sea algo de extorsión y beneficios como se ha dicho. El Presidente de Nacional no está diciendo toda la verdad y se lo quiero decir constructivamente”, dijo Felipe Muñoz, líder de la barra, en el programa Espn F90.



Entre tanto el máximo directivo de Nacional se mantuvo en su posición de que todo lo sucedido en el estadio fue producto de “los beneficios” que el equipo le quitó a la barra.



“Me estoy interponiendo en sus intereses. Tienen intereses más que deportivos, económicos, y llegan dos personas que quieren poner órdenes de mandato y llegamos a ser obstáculos, a mí y al vicepresidente no nos han tenido dentro de sus afectos”, dijo Navarro.

A puerta cerrada en Barranquilla

La reunión entre la Alcaldía de Medellín, la dirigencia de Nacional y la barra radical del equipo, no llegó a un acuerdo en cuanto a la posibilidad de jugar el partido de mañana, por Copa Libertadores ante Melgar, en el Atanasio Girardot.



“No hubo acuerdo porque no están las garantías para jugarlo, ni siquiera a puerta cerrada”, dijo Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín.

Debido a esa situación, Nacional - por recomendación de la Confederación Suramericana de Fútbol -, eligió Barranquilla como sede del encuentro copero ante el equipo peruano.



Sin embargo, ese compromiso se jugará a puerta cerrada, de acuerdo con lo expresado por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.



“No le podemos cerrar las puertas al fútbol; Barranquilla recibió un llamado para acoger el partido de Nacional ante Melgar, y hemos aceptado, pero se jugará a puerta cerrada y habrá además cierre de fronteras”, dijo Pumarejo.

Millonarias pérdidas de Nacional

El no haber jugado el partido contra América el domingo, duelo que garantizaba la presencia de más de 25 mil aficionados, y el afrontar el compromiso de Copa mañana ante Melgar, a puerta cerrada en Barranquilla, le ocasiona al Atlético Nacional unas pérdidas cercanas a los seis mil millones de pesos.



Esto, sin duda, golpea duramente sus arcas, que han venido con un gran déficit en los últimos años.



Precisamente por la difícil situación económica que tiene, fue que Nacional tomó la decisión de quitar los beneficios a la barra Los del Sur que, aseguran en Medellín, fue de alrededor de 1200 millones en el 2022.