Las mujeres, cada vez con más 'cancha' en el fútbol colombiano

En un deporte como el fútbol, dominado en su gran mayoría por hombres, las mujeres han logrado en el último tiempo ganarse un espacio y poco a poco lograr su reconocimiento de manera ejemplar.



Si bien el balompié en la rama femenina ha sido el principal exponente para el mundo, donde las damas han demostrado capacidad para competir y mostrar buen espectáculo, actualmente ellas han venido creciendo y teniendo un fuerte impacto en otros roles distintos al de una futbolista.



En campos como lo dirigencial, técnico, periodístico, arbitral y en la medicina, las mujeres se han hecho un lugar importante y poco a poco avanzan para llegar a más espacios. Muchas de ellas del Valle del Cauca.



Una de las mujeres que ha obtenido un gran crecimiento desde lo dirigencial es Eldy Vanessa Alipio, gerente deportiva del Deportivo Cali Femenino, quien le comentó a El País su visión acerca del trabajo de la mujer en el fútbol: “Hemos ganado espacio desde los diferentes roles que podemos desempeñar en el fútbol a partir de demostrar que somos capaces y tenemos el mismo conocimiento de los hombres”.



Una visión similar tiene Mayra Sánchez, árbitra de fútbol vallecaucana con escarapela Fifa: “Definitivamente hay que reconocer que como resultado de un trabajo de muchos años la mujer ha venido ganando un importante terreno en el fútbol, pero aún falta por ganar más. No se puede ser conformista, sino seguir trabajando y demostrando que tenemos todavía mucho por ganar”.



En otro punto donde se ha visto una participación importante de mujeres ha sido en el periodismo deportivo. Un caso de éxito es el de la tulueña Estefanía Gómez de Win Sports, quien le comentó a este diario que “Hoy en día las mujeres tenemos más oportunidades como periodistas deportivas, gracias a quienes se atrevieron en un inicio para estar en este mundo. El espacio se ha ganado, pero todavía falta porque no tenemos tantas narradoras, comentaristas. Nos falta ganar un poco de confianza”.



Otra perspectiva tiene Natalia Galvis, jefe de comunicaciones del equipo femenino del Deportivo Cali, quien comentó que: “Como mujer estar en un deporte donde los hombres son mayoría es complicado, pero no imposible. Yo creo que nos hemos ganado el espacio. Eso sí, falta mucho todavía y considero que darnos un lugar es un reto interensate para nosotras”.

El mundo de las oportunidades

Todos merecen esa primera gran chance para demostrar sus capacidades y abrirse camino en su vida profesional. Espacio que indudablemente las mujeres han logrado gracias a su desempeño y profesionalismo en el mundo del fútbol, dominado aún por los hombres.



Sin embargo, en roles como el de director técnico aún no hay mucha participación para la mujer en la rama profesional.



Una de las que tuvo esa oportunidad fue la entrenadora Diana Silva, quien en 2022 fue la directora técnica de Cortuluá en la Liga femenina.



Sobre este aspecto, ella comenta: “Más allá de la falta de oportunidades para las entrenadoras, también hay que prepararse, estudiar y hay que seguir generando esa confianza para que los directivos reconozcan a la mujer en este ámbito y le permitan desempeñarse”.



Solo en esta temporada 2023 de la Liga Femenina, un equipo de los 17 participantes tiene una directora técnica al frente. Es el caso de la barranquillera Yinaris García, la entrenadora del Junior.



Sin embargo, en la integración de los diferentes cuerpos técnicos de clubes femeninos y masculinos sí hay presencia de mujeres.



En América se encuentra la nutricionista caleña Gabriela Castillo, graduada de la Escuela Nacional del Deporte, que estuvo en Once Caldas, Junior de Barranquilla y desde este año integra las filas del conjunto escarlata.



Algo distinto ocurre en el arbitraje, donde sí es evidente la participación de la mujer no solo en la rama femenina del fútbol, sino también en el masculino.



“Oportunidades para las mujeres en el fútbol en Colombia sí hay. Se debe reconocer que se le ha dado muy buena participación a las árbitras en el fútbol masculino y, al igual que los hombres, es un proceso en el que hay que mantenerse haciendo las cosas bien. Por ejemplo: ganando pruebas físicas y teóricas, teniendo buenos desempeños en los partidos, estudiando. En fin, como debe ser. Hay que estar en constante preparación, ganándose los espacios a pulso y estando listas para aprovechar cuando lleguen las oportunidades”, comentó la jueza Mayra Sánchez.



Actualmente en nuestro país, 12 mujeres árbitras cuentan con la escarapela Fifa. Cinco centrales y siete asistentes.



Dentro de ese grupo de juezas se encuentran tres representantes por el departamento del Valle del Cauca. Viviana Muñoz como central, Carolina Vicuña y Mayra Sánchez como asistentes.



En la parte dirigencial se han destacado personalidades como la de Paola Salazar, quien en su momento asumió la presidencia de Águilas Doradas, Marcela Gómez, actual presidenta del América de Cali femenino y Vanessa Alipio como gerente deportiva del Deportivo Cali.



“Toca remar con conocimiento, con buena decisión, autoridad e ir aprendiendo poco a poco. La mayoría de los dueños de equipos o presidentes son hombres, pero si ellos conocen nuestras capacidades y nosotros como mujeres nos comportamos a la altura de la situación, yo pienso que lo podremos lograr”, expresó Vanessa Alipio.

Datos

Para la historia del fútbol suramericano quedó la jueza Martha Liliana Toro. La nacida en La Dorada, Caldas, fue la primera árbitra del contienen en dirigir un partido de fútbol masculino. Ese compromiso fue Bucaramanga Vs. Quindío en 1999.



La médica Carolina Chica se ha destacado en el fútbol colombiano como la galena del equipo masculino de Millonarios desde el año 2016.



En el año 2020 se marcó un hito en el periodismo deportivo al lograrse la primera transmisión de fútbol por radio narrada y comentada solo por mujeres.



La conducción estuvo a cargo de Juliana Salazar, con los comentarios de Yanjane Meneses y Laura Díaz; la narración de jugadas y goles de Sara Castro y Milena Zapata, la voz comercial de ‘Pato’ Mantilla y el análisis arbitral de Yolanda Chaparro.