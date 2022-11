Las lágrimas de Rafael Dudamel en medio de una transmisión por la muerte de Andrés Balanta

El fútbol colombiano está viviendo unos días de duelo tras la inesperada muerte de Andrés Balanta el pasado martes en tierras argentinas. Referentes del balompié nacional han lamentado este suceso, entre ellos, Rafael Dudamel, quien fue su entrenador en el 2021.



El vallecaucano de 22 años se encontraba realizando su pretemporada con el equipo Atlético Tucumán, equipo en el que había llegado en este 2022. En medio de la jornada de entrenamiento el colombiano se desplomó en la cancha.



Según contaron los medios argentinos, Andrés no pudo ser reanimado en el campo de entrenamiento y falleció cuando llegó al hospital.



Ante la noticia, varios equipos del fútbol profesional colombiano y argentino compartieron mensajes de apoyo con el club, familia y amigos de Andrés Balanta.



Una de las personas que recibió muy fuerte la noticia fue Rafael Dudamel, quien fue DT del joven volante en el cierre del 2021 y parte del 2022. Cabe recordar que Balanta hizo parte de la nómina campeona del Deportivo Cali en 2021 junto con el entrenador venezolano.



“No sé si vaya a tener felices sueños porque, al enterarme de la noticia de la muerte de Andrés Balanta, un jugador que tuve en el Deportivo Cali y que soñaba con ir al fútbol argentino y que ahora le pase esto, ha sido muy lamentable. A su familia, mi sentido pésame”, dijo Dudamel mientras lloraba en el programa ‘Así va el Mundial’.



Por último, no solo Dudamel se ha lamentado por esta noticia. Algunos reconocidos del fútbol internacional también expresaron sus palabras ante la sorpresiva noticia.



"El médico me dijo que eso me podía pasar si jugaba fútbol", dijo el Kun Agüero en medio de su transmisión de Twitch.



El delantero Radamel Falcao compartió en su cuenta de Twitter: "Muy triste la noticia del fallecimiento de Andrés Balanta. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos".

Estas son las reacciones de Rafael Dudamel tras la trágica noticia de Balanta.