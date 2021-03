Juan Carlos Pamo

La Tocata: "Los árbitros no están disfrutando pitar en Colombia", Luis Sánchez, exjuez FIFA

En medio del escándalo por el tema del VAR y del manejo arbitral en el fútbol colombiano, el pito vallecaucano Luis Sánchez fue el invitado especial este lunes en La Tocata de El País para tocar un tema espinoso.

El exárbitro nacido en Zarzal, Valle, habló sobre las polémicas que se han presentando con la implementación del uso de la tecnología en los juegos del rentado nacional.

"El VAR es una herramienta que fue creado para hacer justicia. El tema va más con la inversión que se hace, de allí se dan las irregularidades que se presentan en la Liga colombiana", apuntó Sánchez.

Luis llegó al panel de árbitros de Colombia en el año 2006 y tuvo escarapela internacional en la temporada 2012.

Sobre la confiabilidad que debe tener el VAR en el fútbol colombiano, Sánchez fue más profundo y claro en afirmar que para mejorar se debe tener una mejor inversión.

"Se está trabajando con las mismas cámaras de la producción y eso limita la función del VAR. Quiere exigirse que todo sea perfecto, pero no se invierte, solo dos o tres partidos tiene VAR y no hay suficientes herramientas para tener un margen de error mínimo. Los árbitros no están disfrutando pitar y eso es por tanta presión que se maneja", apuntó.

En casos puntuales como el fuera de juego, que se ha vuelto un tema álgido sobre el trazado de las líneas que se hacen desde el VAR, el juez vallecaucano opinó que "es una acción que no da para interpretación, la norma es clara. Lo que pasa es que los árbitros están cometiendo errores por las presiones que tienen, porque si se equivocan seguramente no van a ser designados nuevamente".

Aunque parezca contradictorio, Luis Sánchez es un árbitro que no estuvo del todo complacido con lo que fue la llegada del VAR al balompié. "Soy tradicionalista, soy más partidario que el fútbol sea genuino como antes. Es contradictorio porque se cambiaron las reglas para tener un fútbol más dinámico, pero vemos que se está perdiendo es más tiempo".

Sánchez salió al paso de las suspicacias sobre los que opinan que el VAR en Colombia favorece a ciertos equipos.



"Puedo dar fe que no hay mala intención o manos dudosas en el manejo del VAR. Cuando hay jugadas muy cerradas y aparecen las líneas que traza el VAR es como cuando una carrera de atletismo o ciclismo se define por foto finish", explicó Luis.

Sobre la división que durante muchos años se ha evidenciado en el arbitraje nacional, el pito zarzaleño fue enfático en afirmar que "el tener colegios de árbitros en las regiones, el no tener una agremiación ha hecho que se mantenga dividido porque cada uno lucha por sus intereses. El arbitraje se debe dignificar en el país".

Luis Sánchez estuvo una década en el arbitraje y tuvo participación en finales de la Liga y de Copa Colombia. A nivel internacional pitó en la Libertadores, Copa Suramericana y suramericanos juveniles. Su último año fue en el 2019. "Tenía proyectado hasta 2020 para arbitrar, pero después de la pandemia no se me tuvo más en cuenta".

Para finalizar su charla con La Tocata, el exárbitro se refirió a la actualidad del panel de jueces que en el momento dirigen en el rentado nacional. "El 70 u 80 por ciento de los árbitros que están en el panel son muchachos jóvenes y quiere ser grandes árbitros. Desde el año 2006 cuando llegué al profesionalismo, nunca me insinuaron algo turbio".