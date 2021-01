La Liga, ¿en jaque? El Covid-19 tiene en aprietos el desarrollo del fútbol colombiano

Juan Carlos Pamo

La Liga colombiana no ha jugado la segunda fecha y ya afronta dificultades por la crisis sanitaria que vive el país debido al coronavirus, y las medidas que en ese sentido han tenido que tomar algunos alcaldes del país.



En la primera jornada no se jugó el partido Patriotas-América por el no préstamos del estadio de Tunja por parte de la alcaldía de esa ciudad.



Para esa misma fecha a Millonarios no le prestaron El Campín y por eso debió jugar como local, ante Envigado, en el Palogrande de Manizales.



En esta segunda jornada que se inició ayer, dos partidos están aplazados por ahora: Santa Fe-Tolima y Chicó-Millonarios, en tanto que dos más debieron reprogramarse: Equidad-Nacional (en Zipaquirá) y Caldas-Junior, ambos para el lunes.



Las aglomeraciones entre hinchas, la indisciplina social que los aficionados siempre exhiben en cada partido, sumado al alto número de contagios de covid en el país, han obligado a los alcaldes a tomar medidas que ponen en jaque el desarrollo de la liga.



“La alcaldía de Tunja ha decidido no autorizar la realización de eventos deportivos en la ciudad por la alta ocupación de camas UCI y el alto número de contagios de covid”, dijo Luis Fúneme, mandatario de la capital boyacense.



Entre tanto el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ya había señalado que “los partidos que se jueguen en la región - de Santa Fe y Equidad - deberán hacerlo entre lunes y martes una vez finalice el toque de queda en el departamento”.



Ya la alcaldía de Bogotá se había pronunciado sobre el impedimento para los eventos deportivos en la capital colombiana, lo que afecta a Millonarios, Santa Fe y Equidad.



Por esa razón Santa Fe aseguró que jugará en Tenjo (Cundinamarca). “Ya hablamos con la Dimayor y queremos jugar allá en nuestra sede porque no podemos hacerlo en Bogotá”, dijo Eduardo Méndez, presidente del cuadro cardenal.



En cuanto al juego Caldas-Junior, que estaba programado para este fin de semana en horario nocturno, por toque de queda en Manizales debió correrse para el lunes.



“Ha sido difícil el tema de la jornada por las circunstancias que estamos viviendo, y hay que entenderlas y trabajar de la mano con las autoridades locales”, dijo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en diálogo con RCN televisión.



“Algunos partidos se han cruzado con los toques de queda en las ciudades, por eso Caldas-Junior va el lunes. Y por ese motivo hemos tenido que cambiar horarios de otros partidos”, señaló el dirigente.



Se espera que por lo menos los otros partidos que están programados y que por ahora no han tenido alteración o cambios, se puedan jugar sin ningún problema.

El caso América

El campeón no podrá debutar en el Pascual Guerrero por la intervención que se le viene haciendo en la gramilla al escenario deportivo.



Por esa razón América volverá al sanfernandino después del 1 de febrero que es la fecha de culminación de los trabajos.



Pero cuando le toque como local tendrá que jugar solo en las tardes ya que al Pascual Guerrero se le cambiarán las luminarias, esto con motivo de la Copa América de mediados de año.



Por ahora el onceno escarlata se estrenará en la Liga colombiana enfrentando mañana, en el estadio Rivera Escobar de Palmira, a Rionegro Águilas.

Este sábado, un partido

La segunda fecha de la Liga comenzó este viernes en la noche con el duelo entre el Medellín y Patriotas, en el Atanasio Girardot.



Este sábado continuará la jornada con un partido: Envigado-Pasto desde las 5:35 p.m.



Este domingo se jugarán tres partidos: América-Rionegro, a las 4:00 p.m.; Jaguares-Bucaramanga, a las 6:05 p.m. y Pereira-Deportivo Cali a partir de las 8:10 p.m.



El lunes se jugará: Equidad-Nacional (2:00 p.m.) y Once Caldas-Atlético Junior (5:30).



El partido Santa Fe-Tolima está a la espera de confirmar día y hora, en tanto que el compromiso Chicó-Millonarios fue aplazado.