'Juanfer' Quintero: "Lo que es el tema de Junior quería decirles que no se pudo hacer"

Mucha expectativa se generó esta semana con el posible regreso del mediocampista Juan Fernando Quintero al fútbol colombiano, luego de que se conocieran las negociaciones que se adelantaban con el Junior de Barranquilla.



Sin embargo, luego de varios días de reuniones entre los directivos del conjunto 'tiburón' y el futbolista paisa, al parecer no se logró llegar a un acuerdo para cerrar el fichaje.



"Amigos !! Lo que es el tema de Junior quería Decirles que no se pudo hacer … y agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobretodo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo !! Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene!!", escribió 'Juanfer' en sus redes sociales.



De esta manera queda claro que la tercera experiencia de Juan Fernando Quintero en el fútbol colombiano no se va a dar en el corto plazo.



El exmediocampista de River Plate se encuentra actualmente sin equipo. Sin embargo, todo apunta a que su furuto próximo estaría en la MLS o el fútbol brasileño. Todavía no hay claridad sobre ello.

