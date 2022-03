Juan Carlos Osorio y Rafael Dudamel siguen contra las cuerdas en América de Cali y Deportivo Cali

La situación de los dos técnicos de los equipos vallecaucanos sigue siendo muy difícil.



Mientras a Juan Carlos Osorio, con América, lo eliminaron de la Copa Suramericana, a Rafael Dudamel, al frente del Deportivo Cali, lo acosan los malos resultados en Liga.



La afición de ambos equipos pide ya revulsivos para salir de la incómoda posición, pero ambos técnicos, por ahora, mantienen los respaldos de los directivos escarlatas y azucareros.



El duro panorama de Osorio y Dudamel es el siguiente:

Imagen de un compromiso entre América de Cali y DIM por la fase previa de la Copa Suramericana 2022. AFP - El País

Los puntos rojos de Osorio

El técnico Juan Carlos Osorio ha fracasado en su segundo intento con América en la fase previa de la Copa Suramericana, esta vez contra Independiente Medellín, que superó la serie (3-3) en tanda de penales (1-3) el miércoles en el estadio Pascual Guerrero.



Fueron buenos los 90 minutos del equipo, que venció a su rival 2-1 con goles de Carlos Sierra y Adrián Ramos, pero pecó en el gol en contra con una desatención que no le puede pasar a un conjunto como América en una competencia internacional. Medellín hizo un cobro a riesgo, que cogió dormida a la defensa escarlata y Luciano Pons marcó gol.



Otro punto cuestionable del América vino en la definición del tiquete desde los doce pasos. 24 horas antes, el técnico Osorio había dicho que los penales no eran una opción y por eso no habían ensayado esta fórmula.



Más allá de la suerte o no que implican los cobros desde los doce pasos, los ejecutores erraron tres de cuatro disparos. Alejandro Quintana, Daniel Hernández y Elvis Mosquera no fueron efectivos.



“Se notó lo que dijo Osorio, no preparó los penales. Justo por esa vía llegó la definición y por esa misma vía la perdió. Un fracaso más para la era del técnico risaraldense con el América”, opinó el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango.



Al margen de la eliminación, Osorio fue duramente cuestionado por su actitud permanente en la raya —ya es una costumbre en él— de discutir y pelear usando palabras ofensivas contra los jugadores rivales. Pero el miércoles en la noche fue más allá y pisó a propósito al jugador Juan David Mosquera, quien se encontraba tendido en el suelo.



“Juan Carlos Osorio ya le había pegado al árbitro Jhon Hinestroza, le hizo ‘pistola’ a la hinchada en El Campín, y ahora pisa a Mosquera. Él vive promulgando cosas que claramente no aplica”, consideró el periodista Jorge Puerto.



El también periodista Iván Mejía Álvarez, por su parte, opinó: “Por dignidad y respeto al buen nombre del club, Tulio Gómez debe licenciar de inmediato a Osorio. Perdedor y patán. Los verdaderos hinchas no justifican sus procedimientos. A la calle con ese tipo”.



El técnico del Medellín, Julio Comesaña, también condenó la actitud de su par: “Yo creo que él no está bien. Tiene que revisar sus comportamientos. Me da la sensación que tendrá que visitar un especialista. No sé si es el estrés del fútbol o las dificultades que ha tenido”.



En la Liga, Osorio pelea con el América la clasificación para las instancias finales y este sábado volverán a verse las caras con Independiente Medellín, nuevamente en el Pascual Guerrero, por la fecha 11 de la Liga. Los ‘Diablos’ deberán ganar si quieren estar en la lucha por el título.

Imagen del clásico 295 entre Deportivo Cali y América por la Liga colombiana 2022. Cortesía: Dimayor

Dudamel y un equipo verde futbolísticamente

“No hay excusas. No hemos jugado bien. Asumo toda la responsabilidad. Después de ser campeones, nos toca vivir estos momentos adversos que han sido demasiado largos para lo que es este plantel. Hay que seguir hacia adelante”.



Esas palabras fueron del técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, luego de la derrota 1-0 contra Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López por la fecha 11 de la Liga colombiana.



Aunque el partido fue el miércoles pasado, el discurso de Dudamel suena igual al del juego anterior y todos aquellos encuentros que ha perdido el vigente campeón en el transcurso de esta temporada.



Los ‘Azucareros’ están en el fondo de la tabla con apenas 7 puntos y muy lejos de la zona de clasificación, lo que hace prever que no podrán defender su trono este semestre. Deben conseguir al menos 23 puntos de los 27 que restan en la fase ‘todos contra todos’.



“Lo del Cali es crítico y lamentable. Hace unos meses fue el campeón del fútbol colombiano y no podía desdibujarse, desteñirse tanto, a pesar de que se han marchado algunos jugadores importantes. Debería corresponder su campaña al estatus del equipo. Esta nómina fue aceptada y reforzada con base en los puntos de vista y recomendaciones del propio técnico Rafael Dudamel. No soy de los que piden la cabeza de nadie, porque no soy dueño del equipo ni patrón del técnico, solo me limito a opinar”, afirmó el periodista Marino Millán, de Win Sports.



Germán Salcedo, socio y aficionado fiel del equipo, tiene su propia opinión: “No sé en qué momento Dudamel cambió el norte, se encandiló con el brillo de la estrella, y ahora ve un fútbol que no entendemos. Aplaudimos y agradecemos el título que nos dio Dudamel, pero en menos de 90 días ha mostrado una actitud de terquedad poniendo jugadores que no están por encima del nivel de otros. Es complicado repetir título y enfrentar un reto mayor como lo es la Copa Libertadores”.



Un poco más lejos fue el periodista Ricardo Arce, quien considera que el técnico venezolano debe dar un paso al costado.



“Cali no aguanta tanto, derrota tras derrota y jugando mal. Bucaramanga no fue un equipo lleno de virtudes, pero estuvo por encima del equipo de Dudamel, quien sacó a Michael Ortega cuando estaba jugando bien. El Cali está eliminado, los números le pueden dar, pero el fútbol no. ¿Y este es el equipo que vamos a ver en Copa Libertadores? Se borró el Cali campeón”.



El próximo lunes, por la fecha 12 de la Liga colombiana, los ‘Azucareros’ recibirán en el Pascual Guerrero al Atlético Nacional, en un partido donde no puede haber para ellos un resultado distinto a la victoria.

Datos rojos y verdes

- Por la fecha 12 de la Liga colombiana, Deportivo Cali recibirá a Atlético Nacional en Palmaseca el lunes 21 de marzo, a las 6.10 p.m.



- Por la fecha 11, América volverá a verse las caras con Independiente Medellín este sábado 19 de marzo a las 8:00 p.m.



- Los ‘Azucareros’ tienen apenas 7 puntos en la tabla, mientras que los ‘Diablos’ transitan con 15 unidades, las mismas del DIM. Nacional tiene 20.



- La diferencia de goles del Cali es -8. Ha marcado 5 y le han anotado 13.

La del América es +2. Ha marcado 11 goles y le han hecho 9.



- Los rojos están en la pelea por la clasificación a los ocho equipos que pelearán por el primer título de liga de la temporada.

Los verdes deben sumar 23 puntos.