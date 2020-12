Iván Duque pide a Mindeporte trabajar en la creación de la Primera C en el FPC

Juan Carlos Pamo

Importantes anuncios se vienen dando en el país para la creación de la Primera C o la tercera división del fútbol Colombiano. Esta vez quien se refirió sobre el tema fue el presidente Iván Duque, quien dio instrucciones para que se empiece a trabajar en la creación de este proyecto que se pondría en marcha desde el próximo año.



En un evento que tuvo como sede al municipio de Mosquera, en Cundinamarca, el Presidente le solicitó al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, también presente en el evento, que dé inicio a las gestiones en conjunto con la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor.



“Le dije al ministro del Deporte que se siente con el presidente de la Dimayor y que nos pongamos en la tarea de construir todo el procedimiento para que ojalá en el 2021 tengamos el nacimiento de la tercera división del fútbol colombiano”, expresó el Presidente.



Duque agregó que con la Primera C, el fútbol profesional tendría más competencia en otras ciudades y así se podría “desarrollar nivel de competencia”. Además, se identificarían “nuevos talentos”.



Así las cosas, el Ministro del Deporte y el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, serán los encargados de construir la hoja de ruta para poner en marcha la tercera división en el país.



El regreso de la Primera C en el fútbol colombiano también fue tema de discusión hace un par de semanas en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



Los congresistas debatieron sobre este tema en una audiencia pública que contó con la participación de la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado; sin embargo, y pese a estar invitados, la dirigencia del fútbol nacional no se presentó a la cita.