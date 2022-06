¡Hoy hay campeón!: Tolima recibe al Atlético Nacional por la gran final de la Liga 2022-I

Este domingo (7:00 p.m.) se define el campeón del primer semestre del fútbol colombiano en la temporada 2022 entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.



La serie la lleva a su favor el equipo verde de Antioquia 3-1, lo que obliga al conjunto tolimense a salir desde el primer minuto en busca del arco rival y acortar la diferencia.



Con el ambiente enrarecido luego de que no prosperara la demanda interpuesta por el Deportes Tolima contra Atlético Nacional por la alineación del mediocampista Giovanni Moreno, estas dos escuadras alistan lo mejor de sí para esta noche y así conocer al sucesor del Deportivo Cali como campeón de Colombia.



Tolima, obligado a cambiar

El profesor Hernán Torres tiene claro que para revertir ese marcador de dos goles de diferencia en contra necesita sí o sí realizar cambios para este juego de vuelta.



Y es que todavía en la capital musical de Colombia no pasan el trago amargo de la abultada derrota 3-1 en el juego de ida disputado en Medellín, principalmente teniendo en cuenta la cantidad de errores que tuvieron en el compromiso.



Por ello, se prevé que de entrada regrese el guardameta William Cuesta por el ecuatoriano Alexánder Domínguez, quien ha sido objeto de críticas por los tres goles encajados la noche del pasado miércoles.



Algo positivo para la escuadra tolimense es el retorno del extremo Jeison Lucumí, ausente en el primer compromiso tras el fallecimiento de su abuela, situación que lo obligó a dejar la concentración.



Sin embargo, las malas noticias llegan por parte del delantero Ánderson Plata. El guairo, figura del equipo tolimense, salió lesionado del primer juego de la final por una contractura en su aductor de la pierna izquierda.



Extraoficialmente se desconoce el tiempo total de incapacidad, pero desde ya se habla que no podrá estar en el compromiso de vuelta de la gran final y tampoco aparecería para el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo, el próximo miércoles.



Nacional, por la revancha

Atlético Nacional se juega el prestigio de ser el club más campeón de Colombia, en Ibagué, frente al equipo que ha sido su verdugo en los últimos cuatro años.



Principalmente, porque fue contra el Deportes Tolima la última vez que definió un título en el año 2018 y que perdió por la definición desde los 12 pasos.



Sin embargo, en el entorno del equipo verdolaga hay satisfacción por la forma en cómo se encaró el remate de la Liga y el buen momento de la mayoría de sus jugadores.



Además, el golazo de Yerson Candelo que hasta la Fifa lo recordó en un tuit el viernes pasado con el mensaje “El #FridayFeeling de esta semana lo trae Yerson Candelo de Nacional. ¿Un contendiente Puskas?”.



Por fortuna, el técnico Hernán Darío Herrera cuenta con la totalidad de su plantilla para disponer de ella como lo requiera y asegurar en 90 minutos la estrella 17 que ha sido tan esquiva en el último tiempo.



Por el momento no se plantean variantes en Atlético Nacional para este compromiso, por lo que el ‘Arriero’ dispondría para esta noche con la misma nómina inicialista que jugó el primer partido de la final.



La historia con Nacional, el presente con Tolima

En el fútbol colombiano creció la rivalidad entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, luego de la final disputada en el primer semestre de 2018, cuando el equipo ‘pijao’ celebró su segunda estrella en el estadio Atanasio Girardot.



Desde entonces, el conjunto ‘Vinotinto y oro’ ha sido el ‘papá’ futbolístico de Nacional, ganándole en seis ocasiones después de esa final, 2 de ellas jugando en Medellín.



Contando Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores, Nacional y Tolima han disputado 242 partidos. El equipo antioqueño lidera con 102 victorias, mientras que el vinotinto ha logrado ganar en 72 ocasiones.

Sin embargo, en torneos cortos la situación está pareja, pues ambos clubes suman 27 triunfos cada uno y 11 empates.



Por otro lado, el Deportes Tolima es hoy en día el mejor equipo del fútbol colombiano. Razón de ello es que disputa su tercera final consecutiva, dejando como saldo en las dos últimas un título frente a Millonarios, en Bogotá, y un subtítulo ante el Deportivo Cali, en Ibagué.



Es justamente la capital musical de Colombia la tarea pendiente que tiene Tolima en finales. Pues las dos veces que ha definido campeonato en su casa perdió (2006 frente al Cúcuta y 2021 ante el Cali).



El árbitro designado para esta final es el bogotano Andrés Rojas, a pesar de las polémicas por su bajo rendimiento.



Datos

Deportes Tolima formaría con William Cuesta; Jonathan Marulanda, Julián Quiñones, José Moya, Junior Hernández; Bryan Rovira, Bryan Urueña, Jeison Lucumí, Daniel Cataño, Andrés Ibargüen y Michael Rangel.



Nacional formaría esta noche con Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan José Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, John Duque, Dorlan Pabón, Yeison Guzmán, Daniel Mantilla y Jefferson Duque.