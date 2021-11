¡Horario unificado! La fecha 20 de la Liga colombiana se jugará el domingo en la tarde

La Dimayor definió este lunes la programación de la fecha 20 de la Liga colombiana donde se definirán los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales del segundo semestre del año.

La jornada se desarrollará el próximo domingo en el horario unificado de las 3:30 p.m. en diez estadios. Una medida para preservar el Juego Limpio de los equipos que llegan a la última fecha con opciones de pelear por un cupo a las finales de la temporada.

En el caso de los equipos vallecaucano, Deportivo Cali (30 puntos) recibe al Once Caldas.

Por su parte el América (26 puntos) visitará al Deportivo Pereira, deberá ganar y esperar otros resultados para ver si alcanza un cupo a la siguiente fase del torneo.

La fecha 20 de la Liga servirá también para despedir al Atlético Huila y al Deportes Quindío, las dos escuadras que desciendo para la temporada 2022.

FECHA 20

21 de noviembre



Deportivo Pasto vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win.co / Win Online



Patriotas FC vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win.co / Win Online



Independiente Santa Fe vs Águilas Doradas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win.co / Win Online



La Equidad vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win.co / Win Online



Alianza Petrolera vs Junior FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win.co / Win Online



Deportivo Pereira vs América de Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win / Win Online



Deportes Tolima vs Deportes Quindío

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win.co / Win Online



Deportivo Cali vs Once Caldas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win.co / Win Online



Envigado FC vs Atlético Huila

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win.co / Win Online



Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +/ Win Online