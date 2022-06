Hernán Darío Herrera sueña con su primer título de Liga como técnico

El técnico de Nacional, Hernán Darío Herrera, manifestó que este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro, desde las 7:00 p.m. se deben jugar el todo por el todo por lo que les ha demostrado la hinchada.



“Si ustedes van al hotel acá en Ibagué y vieran cómo nos recibieron y cómo nos despidieron en Medellín, no nos queda otra que jugarnos todo por nuestra afición”.



El entrenador antioqueño agregó que saben de la necesidad que tiene el Tolima y que no se van a confiar de nada. “Esperaremos su propuesta y en el desarrollo del compromiso miraremos cómo lo afrontamos, porque queremos llevarnos el título”.



Por su parte, Sebastián Gómez, jugador que lo acompañó en la rueda de prensa, apuntó que en los últimos años lo que cambió en el equipo para llegar a este momento fue la mentalidad. “Antes no llegábamos por nuestra culpa y hoy es igual. Todos estamos poniendo en cien por ciento de cada uno para estar en este momento”.



Sobre jugar con todo el estadio a favor del Tolima, porque no pueden entrar los hinchas de Nacional, dijo que es una situación que no los va afectar. “En Nacional siempre jugamos con presión en todos lados y eso no nos afecta”, agregó Gómez.