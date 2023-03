Hernán Darío Gómez habló sobre su llegada al banquillo del Junior de Barranquilla

“Me siento al llegar a Barranquilla, como en mi casa. He tenido épocas muy bonitas acá, donde fuimos ganadores y dirigir a Junior es un sueño, es un sueño que tarde o temprano se me hizo realidad”.



Estas fueron las primeras palabras que dijo este miércoles Hernán ‘Bolillo’ Gómez en diálogo con los medios de comunicación que lo fueron a recibir al aeropuerto Ernesto Cortissoz.



Ante las preguntas de los periodistas sobre su aceptación de dirigir al equipo barranquillero, respondió que “a cualquier técnico le motiva venir a Junior. No sólo a mí, sino a cualquier técnico. Muchas veces tuve conversaciones y ahora me tocó a mí”.



En cuanto a sus expectativas con el equipo rojiblanco dijo que “vamos a trabajar. Es una posición que no es normal, algo tiene que estar pasando. Vamos a ver”.



“Es distinto ver al equipo como lo veía, todos los partidos, por televisión al llegar yo acá. Cuando yo llegue donde ellos, voy a ver, dentro de mi experiencia, qué es lo que está pasando. Porque si ustedes ven sí ha perdido partidos, pero hubo partidos perdidos que no se debieron perder. Algo está pasando”, sostuvo ‘El Bolillo’.



Sobre el tema de la falta de definición dijo que “vamos a ver por qué no se está definiendo”.



Le interrogaron sobre la llegada en estos momentos de crisis de Junior, que ocupa la última posición del torneo y de su reciente eliminación de la Copa Conmebol Sudamericana, Gómez dijo que era una especie de bombero que llega a apagar el fuego.



“Yo tengo la suerte que siempre que he sido llamado es a resolver problemas. Lo último fue con el Medellín que estaba de último, hicimos unas contrataciones, formamos un equipo, fuimos a una copa, tuvimos que salir por un mal entendimiento, llegó Julio (Comesaña), lo mejoró y jugó la final el torneo pasado. Ese equipo que formamos nosotros. También llego al Medellín que estaba para el descenso, jugamos una final; llegamos a Ecuador con problemas, llegué a Panamá con problemas y aquí estoy yo para resolver problemas”, afirmó.



“¿El reto? Es tener a Junior siempre en las posiciones en las que debe estar. Junior no es un equipo para estar donde está y se ha trabajado para mantenerlo arriba, vamos a ver qué está pasando”, terminó diciendo.