Hernán Darío 'Bolillo' Gómez fue oficializado como nuevo DT del Junior de Barranquilla

El técnico antioqueño Hernán Darío Gómez fue anunciado este miércoles como nuevo timonel del Junior de Barranquilla.

Este será el cuarto equipo en Colombia para el Bolillo Gómez quien ya dirigió a Atlético Nacional, Santa Fe y Medellín. Hay que recordar que en el arranque del 2023 fue anunciado como entrenador del Bucaramanga, pero no alcanzó a dirigirlo.



Con 67 años de edad, cuenta con un título de liga con Atlético Nacional en 1991 y una Copa Colombia en 2020 con el Deportivo Independiente Medellín.

Los directivos del Junior se inclinaron por la hoja de vida del técnico mundialista, tras no llegar a un acuerdo con el vallecaucano Reinaldo Rueda.



El exseleccionador de Colombia y Ecuador había llegado este miércoles temprano a Barranquilla para dejar todo acordado.



“He tenido épocas muy bonitas acá donde fuimos ganadores (...) Dirigir a Junior es un sueño, un sueño que tarde o temprano se me hizo realidad”, dijo “Bolillo” a su llegada.



“A cualquier técnico le motiva venir al Junior, yo muchas veces tuve conversaciones y ahora me llegó la hora a mí“.



A nivel de selecciones, Gómez estuvo a cargo de Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala y Honduras y ha participado en los mundiales de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Rusia 2018.



A pesar de contar con la nómina más costosa del fútbol colombiano, de la cual hacen parte Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca, la actualidad de Junior es difícil porque no solamente fue eliminado de la Copa Sudamericana sino que en la Liga Betplay-1 marcha último en la tabla de posiciones con apenas 6 puntos en 7 juegos.



En los últimos 10 años, Junior cambió 17 veces de técnico. Reconocidas figuras como Alexis García, Julio Comesaña, Alexis Mendoza, Alberto Gamero, Luis Fernando Suárez, Amaranto Perea y Juan Cruz Real fueron despedidos por malos resultados.