¡Hay finalistas!: Icsin y Deportivo Meta jugarán la final de la Liga Profesional de Futsal

Quedaron listos los finalistas de la Liga Profesional de Futsal, certamen que se desarrolla a puerta cerrada en el Coliseo Evangelista Mora, de Cali , y que este domingo tuvo sus semifinales.



Deportivo Meta, que venció 4-0 a Ultrahuilca; e Icsin (Yumbo) que le ganó 8-7 en cobros desde el punto penal a Real Antioquia tras empatar 1-1 en los 40 minutos reglamentarios y en dos tiempos extras de 5 minutos, jugarán por el título este lunes festivo a partir de las 8:10 p. m.



Yefferson Asprilla puso en ventaja al equipo vallecaucano a los 13 minutos, y con el pasito tun tún celebró la anotación con sus compañeros.



Jean Carlos Ruiz se convirtió en el eje de Icsin jugando con perfil cambiado por derecha con muy buenos disparos al pórtico del conjunto maicero.



Real Antioquia también se acercó con un remate del 5, pero estuvo bien el arquero... Luego estrelló un derechazo en el horizontal.



El equipo constructor (Icsin) probaba con los saques fuertes de su arquero John Bryan Ruiz.



A los 11 minutos del segundo periodo, Brayan Zapata ensayó un zurdazo en diagonal y el golero Ruiz atajó de forma magistral.



Las faltas continuas aparecieron de parte del cuadro paisa y minaron el entusiasmo de Icsin.



Dany García y Brayan Zapata fueron los hombres de la mayor intención en ataque para los antioqueños, pero no podían vulnerar la valla de local ante la buena actuación del arquero John Bryan Ruiz.



Sin embargo, a los 17,36 Brayan Zapata logró el empate antioqueño en un tiro libre, luego de que se abriera la barrera.



Pese a la insistencia de ambos por alcanzar el gol de la victoria el partido terminó 1-1 y se fueron a a definición desde el punto penal.



Por Icsin anotaron Harby Arce, Juan Sebastián Rivera, Jorge Restrepo, Jean Carlos Ruiz, Juan Carlos Rivera, Yorman Gallego, Carlos Centeno y el definitivo, el juvenil Juan Camilo Chaves.



Mientras que por Real Antioquia lo hicieron Cristian Arango, Mateo Ortega, Yovan Cárdenas, Brayan Alzate, Dany García, Julián Rincón y Gustavo Restrepo.



A primer hora, Deportivo Meta (Villavicencio) venció 4-0 a Ultrahuilca (Neiva) en el primer cotejo de la semifinal.



El conjunto llanero fue superior desde el inicio del encuentro. En el minuto 2 se produjo un pase de Juan Camilo Asprilla y Luis Miguel Vergara lo desperdició en la línea de meta.



Pero Vergara se desquitó y 2 minutos después convirtió el 1-0 para el cuadro de Villavicencio.



Ultrahuilca intentó ir por la igualdad y con sendos remates de Juan Sebastián Torrejano inquietó al arquero Jonathan Rivera.



A los 15 minutos, Douglas Pulecio remató de zurda al palo derecho y Juan David Bautista tampoco tuvo fortaleza para aprovechar el rebote.



A los 17, Luis Carlos Liévano no pudo definir ante el guardameta Rivera.



A los 19 fue expulsado Raúl Lozano en Deportivo Meta.



En el segundo tiempo, Andrés Penagos probó con un derechazo a los 3 minutos, pero el balón se fue lejos del pórtico llanero.



Deportivo Meta estuvo cerca del segundo tanto a los 8 minutos cuando el 20 centró al segundo palo, pero Luis Vergara no alcanzó a rematar con potencia.



A los 9, Andrés Muñoz falló increíblemente ante el arquero Rivera la posibilidad del empate.



Lo mismo ocurrió con Juan Camilo Asprilla, de Meta, un minuto después. Pero en una gran jugada individual el mismo Asprilla consiguió el 2-0 un minuto después.



Cardoso desfilfarró el descuento de Ultrahuilca a los 14, pero Yefry Duque sí fue efectivo con un potente disparo a los 15 y convirtió el 3-0.



En el desespero por marcar un gol, Ultrahuilca se jugó en ataque y fue Deportivo Meta el que aumentó el marcador a los 18,30 con tanto de Luis Murcia. El 4-0 premió la efectividad de Deportivo Meta y la mala definición de Ultrahuilca.