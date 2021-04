Gran triunfo de Junior sobre Santa Fe en el juego de ida de los cuartos de final

Juan Carlos Pamo

Junior derrotó 3-1 al Independiente Santa Fe y toma ventaja en los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor, en el partido que ambos equipos disputaron este domingo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.



Por el elenco rojiblanco anotaron, Luis ‘Cariaco’ González y Miguel Ángel Borja, en dos oportunidades, mientras que Jeisson Palacios, descontó para el conjunto capitalino.



Los primeros quince minutos fueron de dominio alterno entre Junior y Santa Fe. Los dos trataban de llegar a las áreas contrarias, pero las defensas se portaban mejor controlando los ataques.



A los 16 minutos se presentó la jugada más clara para Junior. La pelota la filtró Willer Ditta hacia donde caía Larry Vásquez al espacio, la misma fue desviada un poco por Luis ‘Cariaco’ González. Vásquez solo frente al portero Leandro Castellanos no supo definir, porque el portero santafereño le desvió el disparo al tiro de esquina.



Santa Fe también generó dos llegadas de peligro en el arco de Sebastián Viera, una con Daniel Giraldo, quien dentro del área remató desviado; y la otra fue un cabezazo de Dairon Mosquera que terminó en las manos del portero Rojiblanco.



A los 29 minutos Junior se pone arriba en el marcador. Freddy Hinestroza se escapó por el lado izquierdo, mete un pase rasante al centro del área, la pelota la desvía un zaguero, le quedó a Miguel Ángel Borja, quien se la cedió atrás a Luis ‘Cariaco’ González, quien tras dejar a un rival en el camino sacó un zurdazo y de esa manera vencía a Leandro castellanos para poner el 1-0 a favor del equipo barranquillero.



Junior pudo aumentar la cuenta en otras llegadas que tuvo, pero el portero Castellanos estuvo atento para conjurar el peligro. Una fue un remate dentro del área de Miguel Ángel Borja, otra de John Pajoy y la de mayor peligro, fue un remate de media distancia de Fredy Hinestroza, que portero bogotano terminó desviando al tiro de esquina.



El segundo tiempo, Santa Fe lo hacía con mucho dinamismo, tratando de meter a Junior en su campo, pero en una esas llegadas el zaguero Daniel Rosero lanzó una pelota desde su área, la cabeceó Freddy Hinestroza, le quedó a Gabriel Fuentes, quien tras llegar al fondo metió un centro a ras de grama al área, donde estaba esperando Miguel Ángel Borja, quien remató para poner, al minuto 47, el 2-0 parcial a favor de Junior.



Pero Junior quería más goles. A los 54 llegó el tercero. Miguel Ángel Borja marcaba su segundo de la tarde, cuando Marlon Piedrahita metió un pase hacia el otro costado, Fainer Torijano, trató de regresarle de cabeza el esférico al portero Leandro Castellanos, pero no contaba que Borja estaba cerca y el cordobés aprovechó para poner el 3-0 a favor del equipo rojiblanco.



Santa Fe logró el descuento a los 59 minutos, cuando incursionó por la izquierda, se presentó el centro de John Arias, y en el otro costado apareció el recién ingresado Exneyder Guerrero, quien puso un pase de cabeza para que ingresara Jeisson Palacios, para poner el 3-1.



Ambos técnicos hicieron cambios. Amaranto Perea para aumentar la cuenta y Harold Rivera, para buscar descontar y tratar de llegar al empate, pero no lograron sus objetivos, por la imprecisión que se presentaba en los jugadores.



Junior aprovechó su localía en este partido, y el de vuelta se estará jugando el domingo 2 de mayo en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá, a la 1:00 de la tarde.