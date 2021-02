¡Genio y figura! Fernando 'Pecoso' Castro, ex Deportivo Cali y América de Cali, celebra un año más de vida

"Pecoso" Castro, felices 72 años, viejo querido y adorado! 🇳🇬👏



Recuerdo vs. DIM: “Al final del partido se me acercaron todos los muchachos del equipo, son jóvenes a los que les he dicho que esta es la oportunidad de su vida comprométase vivan y disfruten”, lo demás es historia! pic.twitter.com/sljHCZuZHA