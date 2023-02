¿Fueron justas? Voces a favor y en contra por las sanciones en el caso Daniel Cataño

A través de la resolución 008 de 2023, la División Mayor del Fútbol Colombiano se pronunció frente a los hechos que se presentaron en el estadio Manuel Murillo Toro, previo al encuentro entre Deportes Tolima y Millonarios el pasado 12 de febrero.



El ente que castiga los hechos violentos en el fútbol colombiano decidió sancionar con tres fechas al volante de Millonarios Daniel Cataño, además de imponerle una multa de $618.666.



Entre tanto, el Deportes Tolima, equipo que actuaba de local el día de los sucesos, fue castigado con cuatro fechas a su estadio, el Murillo Toro, además de una multa de $12.760.000.



Las sanciones, especialmente la de Cataño, se da justo un día después de que los capitanes de todos los equipos, convocados por Acolfutpro, anunciaron que no aceptarían ningún castigo para el jugador, argumentando que el volante de Millonarios fue el agredido en el estadio Murillo Toro.



Las reacciones a las sanciones que se conocieron ayer no se hicieron esperar y avivaron el debate con el tema de las penas por estos hechos violentos en los estadios.



Frente a Dairo Alejandro Montenegro, el hincha que invadió la cancha y agredió al jugador, el órgano decidió acogerse a la multa impuesta por el Municipio.



Montenegro tendrá que pagar $23 millones de pesos y tres años sin ingresar a cualquier estadio del país.



“El comité se acoge a la sanción impuesta por la autoridad municipal y hace un llamado para que desde los órganos competentes de la Dimayor y de los clubes profesionales que oficien como locales se garantice que la misma se haga efectiva a la totalidad de los estadios del país en los que se disputen las competencias que componen el Fútbol Profesional Colombiano”.



Para Alirio Amaya, experto en seguridad en el fútbol, hay que analizar dos escenarios en torno a lo sucedido en Ibagué.



“La sociedad, en general, lo que quiere es una sanción de por vida para ese hincha que agredió al jugador cuando en la legislación colombiana no existen ese tipo de sanciones de por vida. Para castigar la conducta del aficionado existe un procedimiento a través de la Ley 1445 de 2011, que establece que la agresión física tiene una sanción que puede llegar de 20 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una prohibición de ingreso a los estadios entre 3 y 5 años. En ese sentido, la sanción que le imponen al hincha está dentro del marco legal.



En lo deportivo, Amaya considera que “la Dimayor procede de acuerdo al reglamento del campeonato. La sociedad quisiera unas penas más duras, pero para ello existe un marco normativo en la Federación Colombiana de Fútbol y en la misma Dimayor, donde se toman determinaciones de acuerdo con las investigaciones que realizan. Considero que lo hacen actuando dentro de los marcos reglamentarios que existen y seguramente eso hace que genere polémica por el tipo de castigos que se aplican”.



Voces de rechazo por la sanción

Sin embargo, hay quienes aseguran que a otros equipos, por hechos menos violentos, les han suspendido con más dureza la plaza.



Es el caso del Deportivo Cali que, de acuerdo con un exfutbolista y varios aficionados, ha sido víctima de la incoherencia de la Dimayor a la hora de los castigos.



Uno de los que cuestionó a la Dimayor fue Armando Carrillo, exjugador del onceno azucarero, manifestando que "al estadio del Cali le dieron cinco fechas por una invasión de campo en un partido que estaba terminando y donde oficiaba como visitante".



Entre tanto, varios aficionados también mostraron su inconformismo por la forma como la Comisión Disciplinaria de la Dimayor castiga a los equipos, de diferentes maneras.



“Al Deportivo Cali, que ni siquiera estaba jugando en su cancha, le metieron 5 fechas… ya sabemos que Dimayor juzga distinto a los equipos de Cali”, comentó en redes Liz Gómez, reconocida aficionada del elenco verdiblanco.



Tolima deberá jugar a puerta cerrada los compromisos ante Deportivo Cali (febrero 26), Equidad (marzo 12), Huila (marzo 26) y Millonarios (marzo 29).



Albert Duarte, exárbitro tolimense, fue otro de los que se sumó al debate y consideró que la sanción para la plaza de Ibagué fue exagerada.



“Me parece que la sanción para la plaza de cuatro fechas, desde mi punto de ver, es exagerada; creo que en otras ocasiones han ocurrido acciones aún más graves donde ha habido invasión incluso de más hinchas. Obviamente, aquí hubo una agresión, pero creo que la sanción debió haber sido un poco más laxa, debido a que solo fue un acto de un individuo, pero el resto del estadio no. Yo estuve allá; pude notar que el resto de personas tuvieron una conducta ejemplar. La gente, incluso, después de que no se jugó el partido, lo tomó con calma y salió del estadio; me imagino que el Tolima presentará un recurso, obviamente reconociendo que el acto es negativo para una plaza tranquila como Ibagué”, comentó Duarte en charla con el portal Gol Caracol.



Acolfutpro apoya a Cataño

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, manifestó ayer su rechazo por la sanción en contra de Cataño.



En un comunicado, Acolfutpro indicó que “rechazamos rotundamente el castigo impuesto a nuestro compañero Daniel Cataño. Con la sanción injusta y desproporcionada se demuestra que el reglamento debe ser modificado”.