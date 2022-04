Francisco Maturana: "Freddy siempre dio todo, nos aportó con su fútbol y humildad"

Se cumple el segundo día del triste fallecimiento del exfutbolista Freddy Rincón, quien partió de este mundo el pasado miércoles en horas de la noche, en la ciudad de Cali.



Desde entonces, el mundo el fútbol ha lamentado la muerte del 'Coloso' de Buenaventura. Amigos y familiares se han manifestado de diferentes manera para expresar su dolor y recordar con gratitud a Rincón.



Uno de ellos fue su entrenador en la Selección Colombia y uno de sus grandes mentores, Francisco Maturana, quien en una conferencia de prensa habló sobre lo que representó para él Freddy Rincón.



"Esa bendición que Dios nos dio de poder compartir con él, una persona que va a estar siempre con nosotros, porque todos tenemos momentos difíciles y en los momentos difíciles Freddy estaba. Él era el adalid, era el primero que arrancaba, pero nunca arrancó solo y esta vez sí arranco sólo", dijo Maturana.



Sobre cómo fue dirigir a el 'Coloso', indicó: "A Freddy muchas veces era poco lo que había que decirle porque uno le pedía algo y él lo daba todo. Freddy siempre dio todo, nos aportó su fútbol, después su personalidad, hacía que en los momentos difíciles todos esperamos cuando seáis respiraba por qué se le hinchaba el pecho y era como la licencia para sentirnos más fuerte".



Igualmente, recordó cómo fue que se dio el fichaje de Freddy Rincón al Real Madrid: "No soy mucho de recomendar, pero tal vez sea recomendado tres jugadores en mi vida, uno de ellos fue Freddy Rincón, se lo recomendé a un amigo que llama Jorge Valdano".



Además recordó: "Era tocar el techo del fútbol jugar en el Real Madrid más en una época donde la segregación se imponía, donde no solamente era la raza sino el ser sudamericano. Cuando se hizo la negociación de Freddy el estadio Bernabéu amaneció pintado con leyendas y cosa y había una leyenda que me pareció simpática que decía: 'Un negro en el Madrid es un blanco perfecto'".



Francisco Maturana llegará mañana temprano a la ciudad de Cali para asistir a la misa privada en homenaje a Freddy Rincón, donde se reencontrará con todos los futbolistas que hicieron parte de la época dorada, en los años 90's.



Este sábado después del mediodía se abrirán las puertas del estadio Olímpico Pascual Guerrero para las personas que quieran despedir al 'Coloso' de Buenaventura, antes de su sepelio sobre las 5:00 de la tarde.