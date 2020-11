Este miércoles hay asamblea en la Dimayor para analizar la situación del Cúcuta Deportivo

Juan Carlos Pamo

Este miércoles, desde las 10:00 de la mañana, la Dimayor realizará una asamblea no presencial para discutir, con los presidentes de los clubes miembros, la situación del Cúcuta Deportivo.



El elenco ‘motilón’, que se encuentra en proceso liquidatorio y actualmente sin reconocimiento deportivo, no podría disputar la liguilla que se empezará a jugar este jueves.



Aunque se rumora de la posible gestión de ayudas para que el cuadro cucuteño pueda saldar sus deudas y retomar sus compromisos deportivos, hasta ahora no son más que rumores.



Lo cierto es que la reunión de esta mañana será decisiva para la situación del conjunto cucuteño.

Primera fecha de la liguilla

La liguilla de eliminados, que entregará al ganador la oportunidad de disputar el repechaje por un cupo a Copa Suramericana, tendrá este jueves, con Águilas Vs. Envigado, a las 6:00 p.m., su primer partido.



Ese grupo, el A, se complementará el viernes con el duelo de Medellín Vs. Deportivo Pereira.



Bucaramanga y Alianza Petrolera, por el grupo B, también jugarán este jueves, a las 8:00 p.m.



La zona B verá su apertura el viernes, con el Millonarios Vs. Once Caldas, desde las 8:00 p.m.



La jornada la cerrará el clásico boyacense, Chicó Vs Patriotas, el lunes a las 4:00 p.m.