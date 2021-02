Alejandro Cabra Hernandez

El anuncio de la Dimayor de realizar este año la Liga Femenina entre el 18 de julio y la primera semana de septiembre no les gustó a las futbolistas que esperaba un torneo más duradero.



A través de redes sociales y en distintas entrevistas las jugadoras que actúan en la liga local, así como las que están en el exterior, han hecho saber su inconformismo y piden un trato justo.



“Es muy difícil que en mes y medio se pueda desarrollar una Liga. Se necesita un compromiso real por parte de todos para el desarrollo del fútbol femenino en Colombia y para brindarle las garantías necesarias a las jugadoras”, dijo Natalia Gaitán, quien milita en el Sevilla de España.

Lea también: ¡Una decisión que causó malestar! La Liga Femenina 2021 durará menos de tres meses



Su compañera de equipo y jugadora de Selección Colombia, Isabella Echeverri, también fue crítica con la situación que se plantea.



“El fútbol evoluciona pero los dirigentes son los mismos, y eso lastimosamente es la causa principal por la que no avanza el fútbol femenino a nivel mundial. La situación de Colombia es preocupante”, señaló.



Katerine Tapia, portera del América, fustigó con dureza a la Dimayor y pidió más respeto hacia el fútbol femenino.



“Quiero que me digan en Dimayor a qué le llaman consolidar la Liga Femenina. ¿Quién puede vivir todo el año con un salario de 3 meses? Solo exigimos garantías para nuestra profesión. Respeto por nuestro trabajo”, escribió en sus redes la arquera del cuadro rojo.



Una jugadora consultada por El País, y que pidió la omisión de su nombre, se limitó a decir que “Una Liga corta es una vergüenza, mejor no hagan nada”.



La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se mostró desilusionada por el trato que se le da al fútbol femenino.



“Siento desilusión por el retroceso de la Liga Femenina. Esto no fue lo que soñamos cuando la impulsamos a nacer. Una liga de menos de tres meses, clubes que dan la espalda y centenares de miles de niñas y jóvenes que les toca renunciar al sueño del fútbol como proyecto de vida”, dijo la mandataria vallecaucana.

Es lo que hay

A oídos del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, llegaron las voces de protesta de las jugadoras.



Sin embargo, el directivo dio a entender que eso era lo que había para este año y que los recursos solo vienen del Ministerio del Deporte.



“Esto suena como retroceso pero hay que atender las circunstancias. Lo que tenemos en este momento es lo mejor que podemos hacer, las inquietudes son válidas, estamos tratando de lograr recursos pero no es fácil", expresó.



Manifestó que “el único apoyo es del Ministerio del Deporte; he mandado propuestas a grandes empresas, pero no han aparecido patrocinadores”.



Carolina Pineda, una de las jugadoras más experimentadas, dijo que no entiende las explicaciones del Presidente de la Dimayor.



“Cuando se quieren sacar excusas siempre las habrá. El año pasado el presidente de la Dimayor presentó un patrocinador para la liga femenina y este año ya dicen que los recursos salen del Ministerio del Deporte. No entiendo eso”, dijo la volante del América en el programa 'Zona Libre de Humo'.



Entre tanto Leicy Santos, quien juega en el Atlético de Madrid, recientemente dijo en entrevista con El País que Colombia está muy atrasada en el tema del fútbol femenino.



“Todavía sigue muy cruda la Liga Femenina. El primer año fue un 'boom', se hicieron las cosas bien, pero luego ha ido mermando el interés. Merecemos una liga mejor, que la gente vea más el fútbol femenino. Estamos muy atrasados en cuanto a apoyo”, dijo Leicy.



Por su parte Catalina Usme, capitana del América, pidió una Liga más duradera.



“Necesitamos una Liga de más duración, muchas jugadoras se están yendo al exterior porque van a tener más competencia, lo que no encuentran acá. Es ridículo que una jugadora profesional apenas juegue 12 partidos al año, y los juega porque su equipo llega a la final, entonces así es muy difícil”, dijo la experimentada volante antioqueña.

¿Qué hacer?

Como las gestiones de la Dimayor para atraer patrocinadores han fracasado, debe ser el Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, el que convoque a las empresas para que le den una mano al fútbol femenino.



La otra opción es que la Dimayor destine para la Liga Femenina parte de los recursos que van al fútbol masculino por el tema de la televisión.



El otro camino es que las alcaldías y las gobernaciones también aporten lo suyo en el tema patrocinio como lo hacen con el balompié masculino.



La Liga Femenina ha venido creciendo y eso se notó incluso en la definición del 2020 cuando los partidos que se pasaron por televisión fueron vistos por muchos aficionados.



Es por eso que las jugadoras esperan la ayuda de todos para fortalecer su torneo.