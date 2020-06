¡Vuelven los cuadrangulares! La gran conclusión de la asamblea de la Dimayor

Daniel Molina Durango

Clásico Cali Vs. América.

De la extenuante asamblea del sábado quedaron puntos que aunque se adelantaron, se oficializarán en la próxima reunión de directivos de Dimayor programada para mediados de julio.



Sin duda el más importante es el formato de la Liga que se jugará hasta diciembre; los Presidentes de clubes acordaron continuar el certamen que se venía jugando y además coincidieron en que este año, por tiempo, solo se podrá jugar un torneo.



Sin embargo este tema sólo se oficializará en la siguiente asamblea ya que es necesario hacer una reforma de los estatutos para confirmar un solo campeonato en este 2020, y no dos como era la costumbre.



Lo que sí aprobaron el sábado la mayoría de los dirigentes fue la gestión y los estados financieros del 2019.



En el tema de los derechos de televisión internacional con un fondo inversor que tanta polémica causó, se creó una comisión para hacerle seguimiento al caso.



El País presenta los puntos más importantes que se trataron en la asamblea.



Le puede interesar: ¡Todo fue un error! Carlos Salvador Bilardo no tiene covid-19, dice su hermano

Seguir la Liga

Aunque no se votó porque se necesita otra asamblea para reformar estatutos y oficializar lo acordado, en lo que sí coincidieron casi todos los directivos es en continuar el torneo que se venía jugando.



Clasificarán los ocho mejores para dos cuadrangulares y no uno como estaba previsto.



En consecuencia los directivos votarán a favor de esa propuesta en la siguiente reunión prevista para mediados de julio.



También fueron claros en reconocer que por tiempo, este año solo se podrá jugar un torneo y no dos como era la costumbre.



Los otros torneos

El torneo de ascenso también se jugará uno este año.



Se continuará el formato que trae, se mantendrá la tabla de posiciones y al final clasificarán los ocho mejores para jugar dos cuadrangulares y de allí saldrán los finalistas.



El campeón lógicamente ascenderá, pero en la próxima asamblea se discutirá si el subcampeón también lo hace, así como qué clubes de la A serán los que pierdan la categoría.



También está definido que habrá Liga femenina, cuyo formato será uno de los puntos fijos en la siguiente reunión.



La Copa Colombia se jugaría los miércoles.

Los derechos de la TV

El tema que más dolores de cabeza le ha traído al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, es el de los derechos de televisión con un fondo internacional.



Nunca prosperó esa idea y por eso quedó un gran malestar en directivos.

Para hacerle seguimiento y explorar otras opciones, fue creada una comisión que integran Marco Caicedo (Deportivo Cali), Daniel Cardona (Secretario de Dimayor), Luis Valero (Envigado), Juan Paredes (Cúcuta), Alejandro Arteta (delegado del Junior), Enrique Camacho (Millonarios) y César Guzmán (Patriotas).

En detalle