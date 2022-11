El Valle del Cauca manda en el fútbol femenino: El departamento fue clave para este 2022

El fútbol femenino colombiano ha crecido de forma positiva en los últimos año gracias a la implementación de la Liga que ha servido para la salida de grandes talentos que se destacan incluso en el balompié del exterior.



Una de las regiones que ha aportado para la consolidación de los procesos del fútbol femenil es sin duda el Valle, que se ha posicionado como epicentro de esta disciplina deportiva.



Desde inicios de la década del 70 el fútbol femenino comenzó a abrirse camino en la región. Una de sus pioneras, Amparo Maldonado, fue la precursora de los juegos de mujeres en 1971 y que dio paso luego a la conformación de clubes que apostaron por procesos.



“Yo me puedo morir tranquila porque la semilla que sembré ya floreció. En los 70 le dije a Guillermo Sardi, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, que era el momento de organizar un torneo femenino. Pero fue don Pepino Sangiovani el que dio el impulso con la creación del equipo Águila Roja. Hoy, las niñas ya no tienen necesidad de esconderse, ya todas quieren jugar”, dice doña Amparo.



Pionera también es la Escuela Carlos Sarmiento Lora, que ha sido cuna de figuras. “La Escuela lanzó un programa para fútbol femenino el 5 de febrero de 2001. En esa primera convocatoria llegaron 40 niñas, estaban en la calle y no podían creer que entraban a una escuela; entre ellas, estaban Carolina Arias, Darnelis Quintero y Carmen Rodallega, entre otras”, dijo Ivanova Huertas, directora del programa de fútbol femenino en la Sarmiento.



Esa revolución no se detuvo y con la llegada de la liga profesional lo que hizo fue ratificar el poderío del Valle.



De las seis ediciones de la Liga, América ha ganado dos, Deportivo Cali una vez y ambas escuadras suman dos subtítulos, lo que demuestra la seriedad con la que se trabaja.



A lo anterior se suman los procesos de selecciones Colombia, donde las jugadoras de la región son claves.



Hace poco, la Sub-17 logró un histórico subtítulo del mundo con la participación de 10 vallecaucanas.



“Hemos venido haciendo un gran trabajo en la región con escuelas, clubes y personas que le han dedicado tiempo al fútbol femenino. Desde hace años organizamos torneos en diferentes categorías y eso ha ayudado a masificar este deporte”, dijo Oweimar Giraldo, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol.



Entre tanto Carolina Arias señaló que el fútbol femenino del Valle es punto de referencia a nivel nacional.



“Somos referentes en el país por el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años. Las niñas quieren ser futbolistas y qué más motivación que lo hecho por las de la Sub 17 en el Mundial”, indicó la jugadora de Selección Colombia y capitana del Cali.



Dubán Pineda, presidente del Club Deportivo Atlas, del que han salido Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez, Natalia Giraldo y Gisela Robledo, entre otras, señala que desde hace años comenzaron ese proyecto.



“Empezamos hace 14 años, un proceso que inició mi hermana Carolina Pineda porque quería algo organizado para las mujeres. Hoy, con todo este auge, hemos crecido mucho porque cada días son más las que quieren jugar fútbol. Tenemos equipos femeninos en todas las categorías y con Indervalle organizamos la Copa Élite Valle Oro Puro en el que participan 900 mujeres en cuatro categorías”, dice Pineda.



Por su parte Carolina Pineda, alma y nervio de Atlas, agregó que “nosotros le apostamos al fútbol base junto con la Liga y organizamos festivales. Hacemos una convocatoria de jugadoras por todo el Valle, y les garantizamos calidad en el entrenamiento y una buena mentalidad. En la Sub 17 teníamos tres niñas del club y siete titulares eran del Valle, en la Sub 20 lo mismo; eso se va convirtiendo en una bola de nieve que va creciendo”.



Entre tanto Édgar Muñoz, coordinador del Club Deportivo Hárold Lozano, considera que “iniciamos en el 2007 el fútbol femenino; teníamos niñas que jugaban con los niños y por eso un año después decidimos abrir categorías para las niñas; hemos ido creciendo porque en los colegios se apoya el fútbol femenino”.



Para María Clara Naranjo, presidenda de la Escuela Sarmiento Lora, “Este 'boom' del fútbol femenino se veía venir, lo esperaba cuando empecé a ver que las mujeres iban para arriba. Nosotros prestamos a nuestras jugadoras al Deportivo Cali, han tenido reconocimientos, se han dado a conocer en muchos países y son varias las que han jugado en equipos importantes del exterior. Valió la pena tanto esfuerzo y eso me pone feliz, me siento orgullosa de las mujeres”.



El apoyo de los padres ha sido fundamental. “A Luisa la apoyamos desde el primero momento, si ella era feliz jugando fútbol, pues dejamos que fuera feliz. Entró a la escuela Balón de Oro de Chiminangos y ahí comenzó; primero era delantera, hasta que fue buscando su posición y le gustó luego de portera”, dice Alba Morelo, madre de Luisa Agudelo, figura de la Selección Sub 17.



Respaldo de las autoridades

El respaldo de las autoridades regionales ha sido fundamental para impulsar el proceso del fútbol femenino del Valle.



La Alcaldía de Cali apoyó con $500 millones al América y Cali para su participación en la Copa Libertadores de Ecuador donde ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente.



“Este es un trabajo integral que se viene haciendo con clubes, la Liga del Valle y semilleros que impulsan el fútbol femenino. Desde hace dos años Cali es la casa de la Selección Colombia y la gente de la ciudad ha acompañado este proceso”, apuntó Carlos Diago, secretario del Deporte de Cali.



En ese misma línea, la Gobernación del Valle ha impulsado el balompié femenino con la creación de torneos.



“Debemos trabajar no solo en apoyar torneos como la Copa Valle Oro Puro, sino promover el semillero de talentos de niñas que quieren ser futbolistas, incentivar su formación para que no abandonen su sueño”, dijo Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle.



El fútbol femenino en el Valle sigue creciendo. Como dice Amparo Maldonado, las niñas ya no tienen necesidad de esconderse. No lo hacen sencillamente porque quieren mostrar la calidad de su fútbol, como lo hicieron en el Mundial Sub 17 de la India.