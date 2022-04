El linaje de los Rincón: un apellido con marca propia en el fútbol suramericano

Freddy Eusebio Rincón Valencia fue un nombre que muy difícilmente se podrá sustraer de la historia del fútbol colombiano. Su gran capacidad física y entrega en cada partido hicieron del ‘Coloso del Pacífico’ uno de los grandes exponentes del balompié nacional.



El dolor que ha representado su repentina muerte en la noche del miércoles aún se siente en todo el mundo futbolístico. Su velocidad, potencia, fuerza y carácter son algunas de las características que siempre recordaremos de Freddy Eusebio.



Sin embargo, en la familia Rincón no solamente fue Freddy quien se dedicara al deporte rey, pues tanto sus hermanos Manuel e Ignacio, como su hijo Sebastián también sacaron la vena futbolística.



El defensor Manuel Rincón

Bonaverense de nacimiento, pero manizalita por adopción, el defensor central Manuel Rincón se abrió camino en el fútbol colombiano cargando en su espalda el rótulo del hermano del internacional Freddy Rincón.



En los terrenos de juego siempre se caracterizó por ser de carácter fuerte y ser técnico. Siempre iba sin miedo a la marca del rival y tenía la capacidad para bajar el balón y salir jugando.



Durante su carrera deportiva pasó por Sporting de Barranquilla, Once Caldas, Santa Fe, Unión Magdalena, Llaneros y Cortuluá en Colombia. Internacionalmente estuvo en Venezuela jugando para el Deportivo Táchira y Unión Local Andina Fútbol Club.



Ignacio Rincón, el rebelde

Junto a su hermano Freddy, Ignacio comenzó jugando en una zona donde antes hubo una bodega y aprendieron a gambetear por necesidad, pues debían esquivar pedazos de vidrios y escombros mientras jugaban con una pelota que parecía cualquier cosa menos un balón.



‘Nacho’ fue defensor central y jugó en el Atlético Nacional de Francisco Maturana y en Independiente Santa Fe, aunque en este último club no contó con muchas oportunidades y como él mismo lo cuenta, decidió vender el tiquete que le habían mandado desde Bogotá para regresar al equipo ‘cardenal’ y allí terminó su carrera deportiva.



Sebastián Rincón sigue los pasos de su papá

El hijo menor de Freddy, Sebastián, no se quiso quedar atrás y desde pequeño decidió tomar el mismo camino de su padre en busca de continuar con el legado futbolístico de los Rincón.



El caleño de 28 años hizo todo su proceso de divisiones menores en Independiente Santa Fe, sin embargo, no contó con la oportunidad para debutar en el equipo ‘cardenal’.



Tuvo que esperar hasta el 17 de marzo de 2013 para poder estrenarse en el fútbol profesional. Fue el Portland Timbers de los Estados Unidos el club que le abrió las puertas y le permitió jugar en la MLS.



Ese mismo año marcó su primer gol. Fue el 1 de junio en el empate contra Tampa Bay. En total, dos goles marcó en su paso por el país norteamericano.



De allí pasó a Tigre de Argentina, donde estuvo durante cuatro años y marcó 12 goles en 82 partidos disputados. Pasó al Vitória Guimarães donde jugó 14 compromisos y anotó tres tantos.



Regresó al fútbol argentino para jugar en Aldosivi para la temporada 2019-2020, donde participó en 17 juegos y marcó tres goles. En 2021 estuvo en Sarmiento y luego en Huracán, clubes donde no pudo brillar y no anotó goles.



Ahora, el hijo menor del internacional Freddy Rincón juega para el Barracas de la primera división.