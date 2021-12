El fútbol colombiano sigue 'manchando' la pelota con los casos de corrupción

La histórica frase que dijo Diego Maradona el 10 de noviembre del 2001 el día de su despedida en La Bombonera, “la pelota no se mancha”, hoy cobra gran actualidad para mal en el fútbol colombiano después de lo sucedido el pasado sábado durante el partido Llaneros-Unión Magdalena, por el torneo de ascenso.



“Yo en mi vida me equivoqué y debo reconocerlo, pero la pelota no se mancha”, señaló Maradona esa tarde ante más de 60 mil espectadores, significando que el balón y el fútbol deben ser lo más puro, intocables y respetados.



Esa frase precisamente no cabría en el fútbol colombiano por el vergonzoso episodio en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, con un gol sospechoso del Unión Magdalena en el minuto 96 que le dio el ascenso a Primera División.



La situación no pasó desapercibida. Desde el Presidente de la República, pasando por el Ministro de Deportes, hasta dirigentes, aficionados y prensa se pronunciaron sobre un caso que tuvo eco a nivel internacional.

Pero lo sucedido en Villavicencio no es el único caso que tiene tintes de corrupción en el fútbol colombiano.



En el 2004, también en el torneo de la B, se presentó un hecho sospechoso que, después del escándalo y de las denuncias de supuesta corrupción, al final no pasó nada.



Real Cartagena le hizo cuatro goles al Valledupar en los últimos cinco minutos, lo que le daba el paso a la final en detrimento del Cúcuta, que hasta el minuto 85 era el clasificado por diferencia de goles.



“Los jugadores estaban desmotivados por el penal perdido y mucho más cuando el Real marcó el tercero. Nosotros no le regalamos el partido al Real”, dijo en su momento Jesús 'Kiko' Barrios, entonces técnico del Valledupar.



Efraín Pachón, quien era presidente del Cúcuta, pidió vehementemente una investigación que, por supuesto, no pasó a mayores.



“Esto viene desde hace rato en el fútbol colombiano; después que pasa una situación de esas como la de Villavicencio, viene todo el ruido, pero al final no pasa nada. Vamos a ver si ahora sí hacen algo”, señaló un dirigente de un equipo del torneo de ascenso que prefirió el anonimato.



Entre tanto, Jhonny Ramírez, exjugador de Millonarios y Junior, entre otros equipos, dijo que las situaciones dudosas en el fútbol nacional vienen desde hace rato.



“Se extrañan que pasen estas situaciones en el fútbol profesional colombiano; hace mucho suceden estas irregularidades y todo mundo se hace el loco, alguien protesta y Dimayor los silencia con multas y sanciones. Lo de Union Magdalena y Llaneros es vergonzoso”, señaló Ramírez.



En el 2019 Cortuluá denunció incentivos del Deportivo Pereira a jugadores de Tigres para dejarse ganar por más de cuatro goles en el duelo entre ellos, lo que facilitaría el ascenso del cuadro matecaña esa temporada.



"Al parecer, un jugador de Tigres le contó a un colega suyo de Cortuluá que tres del Pereira los estaban llamando para ofrecerles $100 millones por dejarse ganar por más de 4 goles. El partido quedó 5-0", dijo en ese momento Óscar Ignacio Martán, dirigente del cuadro tulueño.



¿Y en la A?

Lo que genera muchas dudas en el ambiente es la presencia como patrocinador del fútbol colombiano de una casa de apuestas.



Sin embargo, el tema sobre supuestos apostadores no es nuevo. Cuando Jorge Perdomo fue presidente de la Dimayor en el 2017, denunció incentivos que estarían ofreciendo algunas personas a los jugadores.



“Encontramos en la práctica de las apuestas que están ofreciendo dineros a los jugadores para que haya tarjetas amarillas y son variadas las apuestas que se están moviendo”, dijo en su momento el dirigente.

Aseguró que “a tres jugadores les ofrecieron a cada uno sumas entre los 20 y los 30 millones de pesos para tratar de amañar varios de los partidos en el torneo profesional”.



Los casos denunciados, que no han llegado a feliz término en cuanto a sanciones por parte de las autoridades, se suman a la investigación que anunció la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Dimayor y 16 equipos por vetar e impedir la libre transferencia de jugadores de un club a otro.



“Diez de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021", dijo la Superintendencia.



El fútbol colombiano no ha terminado de alistar su defensa sobre este caso, cuando ya está inmerso en otro escándalo, el del sábado en Villavicencio, que propició reuniones de emergencia entre autoridades deportivas y oficiales para tomar una decisión.



El mensaje de Diego Maradona el día de su despedida infortunadamente no se entendió en el fútbol colombiano. La pelota se sigue manchando. La pregunta es: ¿hasta cuándo?



¿Directivos en contra de investigaciones?

El expresidente de la Dimayor Jorge Perdomo dijo que había un acuerdo con la Fiscalía para investigar supuestos amaños de partidos, pero que el tema no avanzó porque no les gustó a muchos directivos.



“Al interior de la Dimayor teníamos evidencias que el fútbol estaba siendo perturbado por apuestas a nivel internacional, entonces buscamos con el fiscal y ‘Acolfutpro’ crear unas medidas en donde la Fiscalía se comprometía a crear un cuerpo especializado para investigar todos los amaños en el fútbol”, dijo Perdomo en Blu.



Sin embargo, aseguró que “el acuerdo no les agradó a algunos directivos del fútbol colombiano y por eso tuve que retirarlo en una reunión posterior de Dimayor”.