Dimayor confirmó los horarios de la segunda y tercera fecha de los cuadrangulares finales

La Dimayor definió este jueves los horarios de la segunda y tercera jornada de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano.



La Liga colombiana tendrá una para de una semana debido a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, pero regresa con todas las emociones el 31 de este mes cuando se dispute la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales.



Así lo dio a conocer la Dimayor al oficializar el programa de la segunda y tercera fecha del campeonato nacional, que ya se encuentra en su recta final. Entre 31 de mayo y primero de junio se jugará la segunda fecha, mientras que la siguiente jornada será el 4 y 5 de junio.



El Grupo A tendrá acción en la segunda fecha el martes 31 de mayo con los juegos entre Bucaramanga y Junior, en el estadio Alfonso López a las 6:00 de la tarde; mientras que Atlético Nacional y Millonarios se medirán a las 8:05 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.



La zona B jugará el miércoles primero de junio con los partidos entre La Equidad y Envigado, en el estadio Metropolitano de Techo a las 6:00 de la tarde; mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín cerrarán la jornada en el Manuel Murillo Toro a las 8:05 de la noche.



La tercera fecha de los cuadrangulares arrancará el sábado 4 de junio con el juego entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot a las 5:15 de la tarde. El otro juego del día estará a cargo de Junior y Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



Al otro día, Envigado enfrentará al Independiente Medellín en el estadio Polideportivo Sur, a las 3:00 de la tarde; y el cierre de la fecha estará a cargo de Deportes Tolima y La Equidad, en juego programado para las 7:35 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro.



FECHA 2



31 de mayo



Atlético Bucaramanga vs Junior FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López



Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



1 de junio



La Equidad vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro



FECHA 3



4 de junio



Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano



5 de junio



Envigado FC vs Independiente Medellín

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 7:35 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro