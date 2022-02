Diana Marcela Silva, el talento femenino en el banco de Cortuluá (Perfil)

Con determinación, Diana Marcela Silva dice que el fútbol es una vocación ineludible. Orgullosa del camino recorrido, se ganó a pulso el lugar en el que hoy está y asumió el reto de conducir a Cortuluá Femenino en su debut en la Liga.



Cuando era una adolescente, Diana no tuvo la oportunidad de pertenecer a alguna escuela que le permitiera reforzar su técnica, lo que le hubiera posibilitado llegar a ser futbolista profesional. Pero ahora, a sus 39 años, hace parte del fútbol desde el banquillo técnico, gracias a la Licencia Pro que otorga la Federación Colombiana de Fútbol, siendo la primera mujer en el país con este privilegio.



A los 6 años, Diana y su familia no pasaban por días buenos. Agustina, una madre soltera y luchadora, se dedicaba a asear casas para obtener el sustento mínimo diario y darles lo que pudiera a sus hijos.



Entonces, la madre, persistente siempre, consiguió un empleo. José Álvaro Quintana la contrató para que organizara su casa, donde vivía junto a su esposa y sus dos hijos. Pronto, aquel señor extendió su mano bondadosa para abrirles las puertas también a las dos hijas de Agustina.



Lina, hija de José Álvaro, recuerda cómo si fuera ayer el día que la familia de Agustina llegó a su casa. Diana, tres años menor que Lina, no compartió con ella muchos momentos, pero encontró en Richard, un vecino, su cómplice para el juego.



“Armaban dos arcos con rocas a cada lado en el parqueadero del conjunto, y con sus amigos se quedaban hasta tarde jugando fútbol”, cuenta Lina.



Desde entonces, Diana supo que su vida estaba ligada al fútbol.

“El fútbol de barrio me permitió mejorar mi técnica”, expresa Diana.



Cuando cursaba el último grado de bachillerato en el Colegio El Amparo, se convirtió en la personera de la institución, cargo con el cual aprendió a crear diferentes estrategias en beneficio de sus compañeras, lo que hizo que la vieran como una líder natural.



Ella fue de las primeras mujeres que quiso vivir de la pelota en Colombia. Sin embargo, en la época de los 80, solo algunas tenían la iniciativa de profesionalizarse.



“Nunca se tomó en serio a pesar de que la Fifa promovía la idea del balompié para damas gracias a los primeros torneos y ligas en Europa”, cuenta el periodista Alejandro Pino Calad.



Diana continuó disfrutando el deporte como una pasión, hasta que llegó el tiempo de decidir una carrera para estudiar.



José Álvaro, a quien ella llama su padre de crianza, destaca que “desde joven Diana mostró interés por progresar. Fue así como decidió entrar al programa de Administración de Empresas en la Universidad Icesi. Pero ella no se sintió cómoda en el ambiente de esta institución, así que tras un año de estudio se trasladó a la Universidad del Valle. Su tiempo debía repartirlo entre cuatro tareas importantes: el estudio, el trabajo, las prácticas de fútbol en la mañana y de fútbol sala en las noches.



Solo con sacrificio, esta mujer logró cumplir con todas sus responsabilidades. A pesar del esfuerzo que exigía su itinerario, la hoy directora técnica de Cortuluá Femenino pudo terminar su carrera becada. “Haz todo lo que quieras hacer”, le decía su madre, Agustina. Y ella cumplió.



Cuando juega a la pelota, usa una moña con la que recoge su cabello. De tez morena, piernas gruesas y con una estatura considerable, se desempeñó como defensa con perfil derecho. “Si hubiese tenido la oportunidad de ser profesional en el fútbol, estaría en un equipo grande”, dice con tono melancólico.



Ese vínculo que siempre cultivó, le permitió dedicarse en su totalidad al fútbol, por lo que estudió en la Fundación Educativa Internacional del Deporte y las Ciencias Aplicadas (Feiidca), en Cali.



En el 2008 ingresó a la Corporación para la Recreación Popular, CRP, como coordinadora de las escuelas de formación, en la que tuvo a cargo 130 niños y en la que ganó experiencia enseñando y transmitiendo sus conocimientos a los pequeños futbolistas.



Las capacidades que demostró esta admiradora de las escuelas de Pep Guardiola y Marcelo Bielsa le permitieron coordinar las escuelas en Villa del Sur con 230 niños.



Desde el 2021 comenzó a trabajar con Cortuluá y ahora dirige futbolistas entre los 18 y 32 años que han pasado por varios equipos de Colombia.



María Nela Carvajal, defensa central caucana de 20 años, lleva un año con el equipo profesional y destaca la metodología internacional de la profesora Silva: “Ella nos trata primero como seres humanos. Somos eso antes que futbolistas”.



En septiembre del 2021 obtuvo la Licencia Pro y compartió experiencias con Abel Aguilar, Julián Barragán, Sergio Herrera, Jaime de la Pava, Hernando Arias, Héctor Cárdenas y Pedro Sarmiento. Además, tiene un diplomado en Gestión de Proyectos. A mediano plazo pretende extender sus estudios para obtener una maestría en Dirección Deportiva.



Ahora quiere demostrar sus saberes como directora técnica con Cortuluá Femenino y agradece a Óscar Ignacio Martán, presidente del equipo, por darle la confianza de dirigir: “Me están abriendo los caminos”.



Juan Camilo Millán, profesional en Deporte, es su asistente técnico. La conoce desde hace ocho años y señala lo minuciosa y creativa que es ella como entrenadora.



“Tiene un trabajo con una intensidad alta. Es muy exigente. En la metodología, primero se explica la táctica en el tablero y luego se va a la cancha”, destaca Millán con una sonrisa en su rostro que refleja la admiración por la entrenadora.



Además, considera que Diana, con su constancia y métodos de entrenamiento, podrá llegar a dirigir la Selección Colombia de mujeres.



Para este año, Cortuluá Femenino cuenta también con un segundo asistente, Juan Felipe Cuervo Tovar; el preparador de arqueros, Juan David Cruz; el preparador físico, Gerardo Vallejo, y la fisioterapeuta, Tatiana Gómez.



A pesar de perder 2-1 el primer partido de la Liga el martes pasado contra Junior de Barranquilla, el equipo ‘corazón’ pretende hacer un buen campeonato e iniciar un proceso con un plantel que tiene talento y futuro.



Este domingo (11:00 a.m.) estará en Medellín para enfrentar por la segunda fecha de la Liga Femenina a Atlético Nacional.



Diana resalta la importancia de darle continuidad al fútbol de mujeres para que ellas mantengan el entusiasmo de seguir un proceso y “tarde que temprano el femenino tendrá la visualización que merece”.



Siempre ha manifestado que su futuro está en las manos de Dios, pero no es de asombrarse si en un tiempo no muy lejano ella pueda representar un cargo que a lo largo de la historia del fútbol ha sido ocupado por los hombres.



Los partidos de este domingo

Cortuluá visita este domingo a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín por la segunda fecha de la Liga Femenina Colombiana. El partido será a las 11:00 de la mañana.



En la primera jornada, el equipo de Diana Marcela Silva cayó 2-1 con Atlético Junior en el estadio Doce de Octubre.



Este domingo también son los partidos Deportivo Pereira Vs. Fortaleza (10:00 a.m.), Orsomarso Vs. Medellín (3:00 p.m.) y Junior Vs. Real Santander (3.30 p.m.).