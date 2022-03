¡De milagro!: El equipo Boca Juniors de Cali se salvó de un accidente aéreo

El equipo vallecaucano Boca Juniors de Cali se salvó de un accidente aéreo el pasado domingo luego de que el piloto tuvo que maniobrar el avión que no tenía uno de los motores funcionando.



Los dirigidos por Alejandro Guerrero visitaron al Valledupar FC por la fecha nueve del Torneo colombiano. Los locales vencieron 2-1 a los caleños en el estadio Armando Maestre.



Con la derrota en la mano y con un sabor amargo de la complicada situación que vive Boca, el equipo viajó esa misma tarde para la ciudad de Cali. Primero tomarían un vuelo hacía Bogotá y luego a la capital del Valle.



Sin embargo, lo que sería una viaje normal, como cualquier otro del campeonato, se tornaría en una situación de angustia y miedo.



"Salimos para Bogotá y como es normal todos nos quedamos dormidos. Cuando despertamos vimos que llevábamos 30 minutos de vuelo. El capitán informó que teníamos fallas técnicas y que iban aterrizar en Barranquilla. Nos pareció algo normal, pero vimos actitudes de las auxiliares de vuelo que estaban muy nerviosas y nos causó curiosidad.



Les pregunté qué sucedía y varias veces insistí y solo me dijeron que tenía que tener calma. El avión se movió de derecha a izquierda de manera muy brusca. Cuando por fin aterrizamos en Barranquilla vimos 4 camiones de bomberos y volví a preguntar y ahí fue cuando me dijeron: veníamos sin un motor desde Valledupar", fue el relato del técnico Alejandro Guerrero.



Por último, narra el técnico de Boca que los pilotos estaban tranquilos, pero solo decían: "Gracias Dios por que llegamos bien".

El arquero de Boca, Nelsón Ramos, compartió un video en sus redes sociales donde se ve al jugador Juan Guillermo 'El Carachito' Dominguez y se pueden notar las luces de los carros de bomberos.