De cuidado: así quedaron las cosas en la tabla del descenso luego de la fecha 14 de la Liga

Este martes se cerró la jornada 14 de la Liga colombiana, una fecha permeada por la violencia de los mal llamados 'barras bravas' en Medellín y Manizales.



Alejado de ese tema, la tabla de descenso sufrió una importante modificación luego del triunfo de Alianza Petrolera sobre Once Caldas, en el estadio Palogrande.



Luego de culminada la fecha 14, la lucha por el no descenso está de la siguiente manera:



20. Unión Magdalena - 53 PJ - 53 pts - 1.00 prom

19. Atlético Huila - 14 PJ - 15 pts - 1.07 prom

18. Once Caldas - 92 PJ - 104 pts - 1.13 prom

17. Alianza Petrolera - 91 PJ - 106 pts - 1.16 prom

16. Deportivo Cali - 92 PJ - 108 pts - 1.17 prom



En la fecha 15 que iniciará el viernes 21 de abril tendrá duelo directo por esta tabla. Se trata del Deportivo Cali, que visitará el sábado 22 al Alianza Petrolera a las 6:10 p.m.



Por otra parte, Unión Magdalena recibe a Millonarios, Atlético Huila visita a Equidad y Once Caldas enfrenta al Independiente Medellín, pero el compromiso se encuentra aplazado.



En caso tal que el Huila logre vencer a Equidad en Bogotá, los huilenses podrían salir de esa zona roja del descenso directo y mandar de inmediato al Once Caldas a esa casilla.



Además, corren riesgo de aproximarse a esa posición Alianza Petrolera y Deportivo Cali, por lo que este duelo directo requiere de un ganador en los 90 minutos.