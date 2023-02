Daniel Cataño: las sanciones que podría tener el bochornoso caso del Murillo Toro

Luego del bochornoso hecho en el que un hincha agredió al jugador Daniel Cataño, lo cual condujo a la suspensión del partido entre Deportes Tolima y Millonarios el domingo pasado por la cuarta fecha de la Liga colombiana, son muchas las preguntas que rondan el caso y que deberán ser resueltas por la Dimayor y la justicia ordinaria.



Antes de que comenzara el juego, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, un aficionado, identificado como Alejandro Montenegro, burló la seguridad y saltó de las gradas a la cancha para agredir al jugador de Millonarios, a quien los aficionados pijaos responsabilizan de la derrota del Tolima contra Nacional en la primera final de la temporada 2022, por haber fallado un cobro penal.



El sábado pasado, cuando Millonarios llegó con su plantilla al hotel en Ibagué, un grupo de hinchas insultó a Cataño, quien respondió con besos. Y el domingo, tras la agresión, hubo aficionados que aplaudieron al agresor.



En medio de los hechos, los futbolistas de Millonarios se negaron a jugar el partido, argumentando que no había garantías de seguridad.



“Primero, la integridad de los jugadores”, dijo el capitán azul, Macálister Silva.



Wílmar Roldán, juez central del partido, había expulsado previamente a Cataño sin haber iniciado el juego —el reglamento se lo permite— por responder a la agresión del hincha.



César Camargo, presidente del Tolima, calificó como “boicot” la decisión de Millonarios, contrario a lo que manifestó el capitán del equipo, Julián Quiñones, quien estuvo de acuerdo con que los rivales se retiraran de la cancha, pues “hay que sentar un precedente”.

Lo que viene

¿Qué podría pasar en la justicia deportiva y ordinaria sobre este caso que le ha dado la vuelta al mundo por las redes sociales?



El árbitro Roldán debió entregar el informe ya con los detalles de todos los hechos a la Comisión de Disciplina y Castigo de la Dimayor, que suele reunirse los martes en la noche.



Para Rafel Sanabria, exárbitro Fifa y hoy analista consultado por El País, “el informe podría estar sesgado si se basa en lo que indique Roldán, porque, para él y para el Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, había las garantías para continuar el partido, tal como quedó evidenciado en la transmisión de Win Sports”.



En ese orden de ideas, precisa Sanabria, la Comisión podría fallar castigando a Millonarios por negarse a jugar —es decir, le otorga los tres puntos al Tolima— y sancionado la plaza.



“No obstante, la Comisión podría fallar también contrario a lo que consideraba Roldán. Una decisión sensata sería sancionar la plaza por la invasión y agresión del hincha al jugador, no castigar a Millonarios por negarse a jugar, pues no había las garantías, y reprogramar el partido”, además de impedirle el ingreso a Montenegro de por vida a un estadio.

Con respecto a la expulsión de Cataño, Sanabria subraya que Roldán actuó correctamente, de acuerdo con el reglamento. “Pero como no había empezado el partido, el jugador podía ser reemplazado por un compañero. Distinto sería si ya hubiera iniciado”.



No era procedente, entonces, que Roldán accediera a lo que pedía el técnico de Millonarios, Alberto Gamero: que se jugará el partido, pero con la inclusión de Cataño.

¿Y el hincha?

Según el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, el jugador Daniel Cataño interpuso una querella ante las autoridades por la agresión.



Élmer Montaña, abogado penalista consultado por El País, señala que en este hecho cabe una injuria por vías de hecho, delito que se castiga con una pena de entre 16 y 54 meses, y una multa de entre 13,33 y 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



“Este es un delito excarcelable y conciliable en la multa”, precisó Montaña, quien agregó que la reacción de Cataño es natural y obró derribando al agresor para ser capturado en un hecho ajeno a su comportamiento en la cancha, por lo que resultaría exagerado haberlo expulsado amparado, el juez, en el reglamento que opera para la disciplina en el fútbol.



La pelota está en el campo de la Dimayor y en breve se debe saber qué sanciones habrá y contra quiénes en este bochornoso hecho.