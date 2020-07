Crisis del fútbol colombiano, más allá de la salida de Jorge Enrique Vélez

Juan Carlos Pamo

La salida de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor está prácticamente cocinada y aunque esto podría calmar un poco las aguas turbias que se han venido destapando en los últimos días, la crisis institucional no pararía ahí.



Vélez, que se posesionó en el cargo en 2018, tras la salida de Jorge Perdomo, ha estado durante la mayor parte de su administración contra la pared, debido a los malos resultados y a que algunos equipos no están de acuerdo con las decisiones que se toman al interior de la Dimayor.



Sin embargo, la crisis del coronavirus en los últimos tres meses ahondó la disputa y en la última semana la división en la Dimayor fue todavía más notoria, hasta el punto en que varios equipos que habían acompañado la gestión de Vélez, le dieron la espalda y pidieron su renuncia.



Deportivo Cali, Huila, Fortaleza, Envigado, Cortuluá, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, Equidad, Tigres, Santa Fe, Llaneros, Patriotas, Orsomarso, Jaguares y Bogotá enviaron cartas pidiendo la renuncia de Vélez, una decisión a la que se sumaron otros clubes.



Ahora, la pregunta que surge en medio de las complicaciones que se han dado es si su salida será la solución que permitirá que el fútbol colombiano se reactive y que las cosas marchen de la forma en que muchos equipos han venido reclamando en los últimos días.



El accionista mayoritario de Millonarios, Gustavo Serpa, declaró en los últimos días su molestia por algunos aspectos, que a su parecer, no están funcionando en el fútbol colombiano, por lo cual manifestó que se debe buscar cambiar el perfil de la dirigencia del fútbol.



Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, publicó en los últimos días lo que muchos piensan en este momento: que el fútbol colombiano vive su peor momento y que se necesitan “cambios estructurales” en su interior para retomar el camino.



En la misma idea se sostiene la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que luego de que se conociera la sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a la Federación Colombiana de Fútbol, por la reventa de boletas, planteó una reforma urgente.



“Solo una reestructuración de fondo sacará al fútbol colombiano de la crisis sin precedentes que vive actualmente, regresará la credibilidad en la dirigencia y logrará otros aspectos importantes”, manifestó el presidente de Acolfutpro, Carlos González Puche.



Para González Puche, el tema no pasa solo por quien dirige el destino del fútbol, sino que tiene más cosas de fondo. “El tema no son los nombres, el tema es que la historia se viene repitiendo, mientras no hayan controles, auditoria, un buen gobierno corporativo, seguirá sucediendo”, dijo.



En el mismo sentido se pronunció el expresidente de Santa Fe Juan Andrés Carreño, quien fue enfático en afirmar que el fútbol profesional está pasando por una de las crisis por cuenta de la pandemia y que lo que se debe buscar es unidad para encontrar la soluciones del caso.



“No se trata de hablar de nombres, porque hay una crisis institucional muy dura. Más allá de los nombres, es importante entender que se tiene que superar la crisis uniéndose, tienen que encontrar formulas unidos, el gran llamado es a encontrar formulas de unión institucional”, señaló.



González Puche manifestó que en los últimos cuatro meses se ha visto una pelea intensa entre los clubes, que se agravó por el tema de la pandemia, pero que también es un detonante al no obtener todo lo prometido por Jorge Enrique Vélez en su administración.



“No hay dinero de televisión internacional, el instrumento más odiado por el pueblo es el canal Win +, que fracasó en su implementación, la plata nunca llegó”, señaló el dirigente, al tiempo que resaltó que el tema no es personal ni por posición política, “el tema es la gestión”.



En ese aspecto, Carreño señaló que todo ese conjunto de circunstancias que ha significado el Covid-19 generan una crisis muy dura, sin dejar atrás que el fútbol colombiano viene resentido en la parte económica desde hace rato, porque la relación que existe entre los costos y los ingresos de los equipos.



“Aquí la solución no es una sola, es un momento difícil que requiere de soluciones muy creativas”, manifestó Carreño, al tiempo que explicó que los equipos tendrán que hacer ajustes y sacrificios desde todo punto de vista, los jugadores tendrán que ajustarse a la realidad del mercado y la afición tendrá que entender que después del Covid posiblemente va a cambiar la estructura del fútbol nacional.



Entre las decisiones de fondo que tendría que tomar la Dimayor, el exdirectivo resaltó el Fair Play Financiero, donde los equipos no inviertan más allá de sus gastos, establecer reglas financieras para que la competencia sea más igualitaria y adoptar medidas que promuevan a los jugadores jóvenes.



“Es un momento donde se necesitan nuevas ideas y mucho liderazgo, mucha unión y mucha inteligencia para manejar este momento. Es un momento en que de esta crisis no sale el fútbol sin tomar decisiones de fondo, no puede ser más de los mismo, tiene que realmente haber un corte en el camino y se tienen que tomar decisiones de toda índole”, señaló Carreño.



Juan Andrés Carreño también explicó que es importante que los grandes fondos privados de inversión empiecen a mirar la posibilidad de llegar al fútbol, este es un momento para convocar a inversionistas internacionales y grande grupos a que miren oportunidades de inversión en los equipos colombianos.



“Es el camino correcto, el fútbol es un negocio que requiere dinero, inversión, estructura y me parece que las personas que están vinculadas y que hemos estado vinculadas al fútbol tenemos que ser conscientes de cuándo hay que tomar la decisión de traer nueva inversión y permitir que las cosas puedan tener un mejor desarrollo”, indicó.

Esta semana continuarán las negociaciones entre las partes que buscan un acuerdo para la salida de Vélez de la presidencia de la Dimayor.