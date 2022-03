Cortuluá fue el ciclón en Santa Marta: venció al Unión y se acercó al grupo de los ocho

Un triunfo importante para sus aspiraciones de meterse al grupo de los ocho equipos que disputarán el título de la Liga colombiana consiguió este viernes Cortuluá en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta contra Unión Magdalena, por la fecha 11 del torneo.



Con goles de Alexis Castillo y Luis Carlos Ruiz, el equipo ‘Corazón’ del Valle ganó 2-0 y llegó a 15 puntos en la tabla de posiciones de la Liga, cerca de la zona de clasificación.



Cobró revancha el Cortuluá tras la derrota en el duelo de hace unos días en el estadio Doce de Octubre por la gran final del torneo de ascenso.



Hubo 41 minutos sosos en la primera parte del juego hasta que llegó el gol de Cortuluá. El equipo inició una salida por el centro que finalizó con clase Alexis Castillo, tras ganar en velocidad la marca, eludir al arquero y mandar la pelota a la red. Un golazo.



La cuenta pudo ser más amplia antes de irse los dos equipos al camerino, de no haber sido por el palo, que le negó el gol al delantero Luis Carlos Ruiz, que sacó un zurdazo en el borde del área.



Fue mejor el Cortuluá sobre el final de la etapa inicial y por eso llegó a las duchas con el triunfo parcial.



En los minutos anteriores, ambos equipos pisaron las áreas contrarias, pero no hubo jugadas de peligro para resaltar.



En la parte complementaria, Ruiz encontró su premio luego del remate que estrelló en el poste. Transcurría el minuto 53 cuando Kéner Valencia ganó una pelota, superó a dos rivales y mandó un centro rasante que supo conectar Ruiz cayéndose a la grama para anotar el segundo tanto.



Unión Magdalena reaccionó tras verse en la pizarra 2-0 abajo y anotó un gol, pero fue anulado por posición adelantada.



Con el marcador a su favor, el técnico chileno del Cortuluá, Manuel Suárez, movió el banco y mandó al terreno a Sebastián Herrera por Juan Caicedo y Juan Manuel Valencia por Kéner Valencia.



Hizo movimientos también en el banco el cuerpo técnico de Unión Magdalena en busca del descuento, pero no fueron suficientes las acciones para romper la valla de los visitantes.



Ante el dominio del Cortuluá en el Sierra Nevada y la rabia de los hinchas, los aficionados decidieron cantar el “ole” en cada jugada del equipo de Suárez, que salió aplaudido.