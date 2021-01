Comienzo de la Liga colombiana no se retrasará a pesar del incremento de casos de Covid-19

Juan Carlos Pamo

En carta al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurum, el Ministerio del Deporte le informó que el inicio del fútbol profesional no se retrasará por el incremento de contagios de la Covid-19.



En la comunicación se señala que “el Decreto 1550 del 28 de Noviembre del 2020 y con vigencia hasta el 16 de Enero del 2021, no incluye ninguna prohibición con respecto a la práctica deportiva o las competencias deportivas”.



Se precisa además que la Resolución 1507 del 31 de agosto del 2020, mediante el cual se da autorización para la fase de competencias del fútbol colombiano, a fecha de hoy sigue vigente y sin modificaciones.



En concreto, según expresó el director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del ministerio, Miguel Ernesto Acevedo, con la carta se pone en aviso a las diferentes federaciones del deporte colombiano de la actual situación epidemiológica que afronta el país, pero no hace referencia a ninguna competencia, por lo tanto esto no afecta las competencias de la Dimayor, ni de la Federación Colombiana de Fútbol.



En otra comunicación al Comité Olímpico Colombiano (COC), el Mindeporte sugirió aplazar las actividades de los deportistas de alto rendimiento, debido al alto pico de la pandemia de la covid-19, "después de un análisis sobre cómo avanza el momento epidemiológico actual, la idea es que no se lleven a cabo actividades presenciales grupales, ni de concentraciones deportivas hasta el inicio del mes de febrero”.