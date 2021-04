Catalina Usme, una leyenda que se acrecienta en el fútbol femenino colombiano

Juan Carlos Pamo

A Catalina Usme no le caben los trofeos y las distinciones individuales en su estantería. Con 31 años, la oriunda de Marinilla puede ufanarse de ser campeona de la Liga colombiana y subcampeona de Copa Libertadores con América —algo que también consiguió con Formas íntimas—, ser campeona panamericana con la Selección Colombia, con la que anotó en un Mundial y unos Juegos Olímpicos y de la que es máxima anotadora en la historia.



El pasado martes se cambió su nombre de pila, muchas veces denominado ‘Cracktalina’, para ser ‘Pokeralina’ y conseguir, por segunda vez en su carrera, cuatro tantos en un mismo partido con la tricolor.



La víctima de la insaciable competitividad de ‘Cata’ fue Ecuador, que vio cómo la antioqueña vulneró su red con dos goles de penal, uno de cabeza y otro de tiro libre. Un hecho extraordinario que en Usme, acaso una leyenda en vida, ya hasta parece rutinario.



La exhibición de Catalina en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito trasladó a Luz Zapata, exfutbolista, dueña y coordinadora del histórico club Formas Íntimas, a dos situaciones en que ‘sufrió’ la magia de la ‘10’.



La primera, cuando ‘Cata’ aún era una adolescente y pidió representar al Oriente antioqueño en un torneo regional, en detrimento de su equipo. Al final, jugó para el municipio de El Retiro, con el que fue campeona y anotó siete tantos.



“Ella, solita, con 20 muchachas que no entrenaban, que trabajaban en el campo y se dedicaban a sembrar flores, ganó el torneo”, señaló Zapata a El País.



Esa situación la revivió en octubre de 2019, cuando Usme capitaneó al América que le ganó la final de la Liga al DIM, cerrando en el Atanasio Girardot.



“Le ganaron a nuestro equipo, pero lo que hizo fue impresionante liderando a niñas de 16, 17 y 18 años”, añadió



Para Zapata, si hoy Catalina, con 31 años, atraviesa el mejor momento de su carrera como futbolista, es porque se entrena como si tuviera 20. No solo físicamente, sino que también entrena su mente.



Detrás de ese trabajo de programación mental para buscar el éxito está Xitlali ‘Lali’ Bustamante, psicóloga especializada en psicología del deporte y que ha trabajado con estrellas como la doble campeona olímpica Mariana Pajón, el también medallista Carlos Mario Oquendo y la futbolista Manuela Vanegas.



Por recomendación de Mariana y otros dos deportistas, ‘Cata’ tocó las puertas de Bustamante, a inicios de 2014. ¿La razón? La imposibilidad de recuperarse plenamente de la segunda rotura de ligamento cruzado que sufrió en su rodilla derecha.



“Cuando la conocí estaba muy frustrada, entonces lo que hicimos fue buscar la manera de que se reencontrara con la mentalidad de campeona que siempre tuvo. Que disfrutara el proceso para ser feliz y así estar más cerca de la victoria, no entender al triunfo como la única forma de ser feliz”, contó ‘Lali’.



Bajo la ‘tutoría’ de Bustamante, Usme se empezó a comportar como futbolista profesional, incluso antes de la llegada de la Liga a Colombia.



“Ella bajó 15 kilos y fortaleció no solo su cuerpo, sino su mente y su espíritu. Siete años después se puede ver lo que es ella, siempre positiva, dispuesta a aprender y a competir constantemente”, concluyó.

Su faceta como compañera

Después de sus cuatro goles ante Ecuador, Catalina compartió en sus redes sociales una foto con Gabriela Rodríguez y Gisela Robledo, juveniles compañeras en América con la leyenda: “Las amo. La tía con sus sobrinas”.



Manuela Vanegas, excompañera de Usme en Formas Íntimas y hoy defensa del Espanyol de Barcelona, la definió como ‘compinche’.



“La admiro muchísimo. Es alguien a quien siempre quisieras tener como compañera, por su energía positiva. En mí influyó para que entendiera la importancia de la fortaleza mental”, explicó Vanegas.



Manuela, de 20 años, la define como una líder, que valora sus logros individuales, pero no duda en que lo más importante es el colectivo.



“Es un ejemplo 100% de lo que es la futbolista colombiana. Grita en los partidos, pero no regaña. Su comunicación siempre es asertiva. Dice lo que tiene que decir y en el momento necesario”, concluyó Vanegas.as.



Datos

Marcela Gómez, presidenta del América de Cali femenino, define a Catalina como una leyenda que ejerce liderazgo positivo desde el ejemplo.



”Es la primera que llega al entrenamiento, la última que se va. Es la que mejores resultados arroja en las evaluaciones físicas de fuerza, resistencia. Es la que más kilómetros recorre en los partidos. En los momentos clave de los torneos ha aparecido para salvarnos con sus intervenciones y su pegada excelsa en la pelota quieta”.



Gómez valora la decisión que tomó Catalina, que pese a recibir varias muy buenas ofertas del fútbol del exterior, resolvió quedarse en América para fortalecer el proyecto y hacer mejor la Liga.



En total, Usme ha disputado dos Juegos Olímpicos y dos mundiales de mayores con la Selección Colombia. Con la Tricolor anotó 61 goles en todas las categorías.