Cambió las condiciones: goleada del América de Cali al Unión Magdalena 'mareó' a Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez sigue sin equipo en el fútbol colombiano, en una Liga que este fin de semana jugará su tercera fecha.



El excapitán del Deportivo Cali tenía todo listo para jugar en el Unión Magdalena, tal vez el único equipo que se interesó seriamente por él, y cuando se hablaba de su presentación oficial muy pronto con los bananeros, todo se fue al piso y las puertas del equipo de Santa Marta se le cerraron definitivamente.



Teófilo, de acuerdo con lo dicho a El Heraldo por el máximo accionista del Unión Magdalena, Eduardo Dávila, el volante barranquillero cambió las condiciones luego de ver la goleada sufrida por el onceno samario ante el América (4-0).



“Teófilo aparentemente había aceptado, pero después de la pérdida del martes (4-0 ante América) llamó a pedir otro contrato. Ya no hay ninguna posibilidad. Solicitó un contrato que no se maneja en nuestra institución”, aseguró el dueño del Unión Magdalena.



El País consultó con dos personas cercanas al jugador, que pidieron la omisión de sus nombres, y ambos coincidieron en que "Teófilo no veía con buenos ojos lo del Unión porque no había nómina para pelear cosas importantes. Él entendía que ahí se iba a perder, más allá de que Santa Marta esté cerca de su casa de Barranquilla".



De esa manera termina un capitulo más, aunque en el fútbol todo puede darse y no se descarta del todo que ante la imposibilidad de conseguir equipo, Teófilo eche reversa en su situación con el Unión Magdalena.