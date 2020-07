¿Cabe la comparación? Michael Rangel, quien fue goleador en América de Cali, ya sabe lo que le espera en el Junior

Francisco Henao

Michael Rangel retornará al Junior porque América no hizo uso de la opción de compra, pero el delantero no lo hará a gusto porque, según sus palabras, sabe lo que le espera en el equipo barranquillero.



"No me veo en el esquema del profesor Comesaña, ninguna de las dos veces que he estado con él he tenido gran cantidad de minutos, han sido pocos los minuto que he estado en el terreno de juego cuando él ha estado", dijo Rangel en el Vbar de Caracol.



El delantero santandereano incluso fue más allá al traer un ejemplo que leyó en redes sociales.



"Va a sonar feo, o como leí por ahí en un 'meme'; – Michael Rangel en el Junior es como James Rodríguez en el Real Madrid -. Que voy a estar siempre en la banca y es algo que a uno como jugador le mata muchísimo la cabeza", señaló.



Rangel espera que aparezca una oferta del fútbol internacional o de otro club colombiano, porque entiende que sus opciones de jugar en el Junior son muy pocas.



El delantero salió del América después de haber sido campeón y goleador en el 2019. Se marchó agradeciéndoles a los hinchas rojos el apoyo que le brindaron en la temporada anterior.