¡Bochornoso! Las agresiones y amenazas de Aldo Bobadilla, técnico del DIM, a periodista

Daniel Molina Durango

El exfutbolista paraguayo y ahora técnico Aldo Bobadilla, vive su momento más difícil en Colombia como entrenador del Deportivo Independiente Medellín.

Además de los muy malos resultados obtenidos por el equipo paisa este año (eliminado de la Copa Libertadores y sin encontrar rumbo en el campeonato colombiano), Bobadilla cada vez tiene una peor relación con los medios de comunicación de la capital antioqueña.

Este domingo, en el marco del partido por la décima fecha entre el DIM y el Deportivo Pereira, en el Atanasio Girardot, Bobadilla se pasó de la raya y protagonizó un bochornoso incidente, agrediendo verbalmente y amenazando a Óscar Tobón, periodista de Win Sports.



Le puede interesar: ¡El 'Pipa' no se deja! La pelea que se armó en la MLS por un penal errado por Higuaín

"Lo que pasó fue dos horas antes del partido. Yo era el único periodista en el estadio y mi obligación es entrevistar a los entrenadores de los equipos para hacer la previa. Néstor Craviotto, entrenador del Pereira, me atendió sin problemas, pero cuando Bobadilla llegó y me vio, empezó a gritarme palabras de grueso calibre que no se pueden decir al aire", contó Tobón en el programa 'Gente, Pasión y Fútbol' de Medellín.

"Después me dijo que me iba a pegar afuera por las mentiras que yo estaba diciendo. Yo le pregunté que cuáles mentiras y no me respondió. Se acercó y me siguió insultando hasta que la gente del Medellín lo contuvo", relató el comunicador, que además, cuenta que en medio de la transmisión del juego, Bobadilla le comenzó a gritar desde el banco técnico "Tobón pelotudo".

Este es el testimonio del periodista antioqueño:

Según se dice en Medellín, Bobadilla podría dejar en cualquier momento la dirección técnica del 'Poderoso' de la Montaña.