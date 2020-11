¡Bajas importantes! Los jugadores de América de Cali y Nacional que se pierden el clásico de cuartos

Francisco Henao

Si América tiene bajas importantes, Nacional también las tendrá para el duelo que ambos equipos sostendrán este sábado a partir de las 8:00 p.m. por los cuartos de final de la Liga colombiana.



Los rojos de Cali ya sabían que no podían contar con el defensa Juan Pablo Segovia, por acumulación de amarillas, y con Rafael Carrascal, por expulsión.



Pero a Nacional, antes de viajar a Cali, le notificaron que dos de sus jugadores más importantes, Jarlan Barrera y Andrés Andrade, tienen pendiente una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.



El equipo paisa hizo el reclamo, argumentando que la sanción la debieron pagar en el duelo de la última jornada del todos contra todos ante el Cúcuta, partido que no se llevó a cabo por el castigo que pesa sobre el cuadro motilón.



Esa situación originó una respuesta de la Dimayor en el sentido de que como no se realizó dicho compromiso, la sanción de ambos jugadores quedaba pendiente.



En consecuencia, para el duelo de este sábado cuatro jugadores importantes, dos por bando, se perderán el inicio de los cuartos de final.