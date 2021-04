Juan Pablo Vargas: el tiempo de baja tras golpe de Yesus Cabrera

Alejandro Cabra Hernandez

Tras retirarse lesionado del partido de ida de los cuartos de final de Liga entre América y Millonarios por una fuerte falta de Yesus Cabrera (rodillazo en su zona lumbar), este miércoles el conjunto capitalino dio a conocer el tiempo de baja de Juan Pablo Vargas, quien no podrá actuar el resto del semestre con los embajadores.



Inicialmente, el zaguero costarricense estará de baja seis semanas por una "fractura estable no desplazada en las apófisis transversas de dos vértebras, sin compromiso neurológico", publicó el cuadro azul en su cuenta de Twitter.



Yesus Cabrera, inicialmente amonestado por dicha jugada presentada poco después de la media hora del segundo tiempo, fue expulsado tras revisión de VAR.



Aún no se conocen las fechas de sanción para Cabrera, que deberían ser al menos dos por haber sido directamente expulsado.



La baja de Vargas, habitualmente titular con Millonarios, es sensible para el cuadro de Alberto Gamero, que el sábado desde las 6:00 p.m. se verá las caras con los rojos en el Manuel Murillo Toro, en juego de vuelta de la primera ronda de 'playoffs'.