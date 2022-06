Atlético Nacional pegó primero en la final de la Liga 2022-I contra el Deportes Tolima 

Ese gol de Yerson Candelo, en una final, ante un Tolima aguerrido, en un estadio Atanasio Girardot lleno, vale un potosí. Y cómo no. No solo por la concepción del gol mismo, sino porque valió para la victoria de Atlético Nacional 3-1 en los primeros 90 minutos de la final de la Liga colombiana, en Medellín.



Yerson ganó una pelota en el círculo central, en su propio campo, y desde allí tuvo el atrevimiento de lanzar un ‘bombazo’ que cogió salido al arquero Alexánder Domínguez y lo venció, a pesar de su estatura y su salto. Golazo. Golazo y victoria de los ‘Verdolagas’.



Fueron intensos los primeros 45 minutos. Nacional buscaba hacer sentir su localía con la tenencia de la pelota, pero era Tolima el que en los minutos iniciales ponía las condiciones, como si estuviera en su casa.



Andrés Ibargüen se exhibía en el mediocampo de los ‘Pijaos’ como el conductor y ponía a jugar por la derecha a Ánderson Plata, mientras que Rodrigo Ureña se plantaba en la zona de contención con personalidad y arrojo. Fue justamente el volante chileno el primero que se atrevió a probar de media distancia al arquero Kevin Mier, pero el balón pasó desviado.



Con Candelo como un atacante más, Nacional empezó a aproximarse con mayor propiedad a los predios del visitante y de sus pies nació la primera jugada de peligro. Fue un pase filtrado con mucha precisión para que Yeison Guzmán rematara a pocos metros de la puerta al palo del arquero, y ahí estuvo Domínguez para responder con sus manos.



Pero tres minutos después de esa jugada, en el 23, Plata enmudeció el Atanasio, que estaba totalmente lleno y vestido de verde. Daniel Cataño cobró un tiro de esquina que picó en el área chica y en las narices del mismo Mier, Ánderson, sin marca alguna, empujó la pelota prácticamente con el estómago. Gol y triunfo parcial de los ‘Pijaos’.



Herido en su orgullo y alentado por la tribuna, Nacional arremetió en busca del empate, pero Tolima supo ordenar sus líneas y controlar el ataque que generaban Dorlan Pabón y Daniel Mantilla, particularmente. Impaciente, Pabón probó de media distancia, una de sus armas, y el balón pasó cerca de la puerta de Domínguez.



Parecía que los dos equipos se iban a las duchas con el 1-0, pero Nacional estaba herido. Danovis Banguero recuperó una pelota, corrió hasta el medio, abrió el juego para Candelo, quien sacó un fuerte remate que no supo controlar Domíguez y en el rebote el autor de la jugada capitalizó la falla del portero. Gol de Danovis y el 1-1 en el minuto 43.



El segundo tiempo no tuvo el mismo ímpetu del primero. Sí jugadas de gol, como una que le sacó Mier con la pierna a Michael Rangel y otra donde salvó Domínguez tras remate de Dorlan.



Pero a la parte complementaria, en realidad, le sobraron todos los minutos, menos el 71, cuando Yerson sacó del sombrero ese gol que desde este miércoles seguramente empezó a darle la vuelta al mundo. Y no es una exageración. Gol no, golazo.



Y vino el tercero. Fue del ‘Rifle’ Andrade, cuando expiraba el partido. 3-1 y marcador quizás holgado. Quizás no. Nacional pega primero y el domingo irá a la casa del Tolima, donde los ‘Pijaos’ perdieron el semestre pasado la Liga contra Deportivo Cali, pero cada final es distinta. Restan 90 minutos y queda mucho fútbol, porque ninguno de los dos equipos se lo ha guardado.