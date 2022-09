Atlético de Cali derrotó al Barranquilla FC y sueña con llegar a lo más alto de la Primera B

Atlético de Cali derrotó este martes 3-2 al Barranquilla FC por la fecha 13 del Torneo de Ascenso que lo mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones.



Los dirigidos por Giovanni Hernández fueron prácticos y con goles de Yeison Mena, Junior Escobar y Andrés Carabalí pasó por encima del conjunto barranquillero, en un vibrante partido.



Al minuto 9, Yeison Mena abrió el marcador, tras un forcejeo desde el costado oriental, en el cual pudo posicionarse de la mejor forma y con un tiro potente con su pierna derecha dejó sin posibilidades al guardameta rival Jaime Acosta.



Fueron pasando los minutos y el Atlético FC no le dio respiro alguno a la escuadra rival, al minuto 13 de juego apareció Junior Escobar, tras un pase del delantero Andrés Carabalí al costado oriental, en el cual el extremo luchó el balón frente a un defensor rival y con un rematé con pierda izquierda dejaba parcialmente el marcador 2-0 a favor del equipo vallecaucano.



Los dirigidos por Giovanni Hernández no bajaron la guardia, y por intermedio del delantero Andrés Carabalí amplió el marcador, tras pelar mano a mano con defensor rival le ganó la marca, y con un tiro elevado y potente al minuto 27, dejaba perplejo al guardameta rival Jaime Acosta que solo pudo posar su mirada.



Tras un descuido de la línea defensiva del equipo local, el Barranquilla FC consiguió el descuento al minuto 42 de juego, Jonas Mejía con un tiro cruzado desde el costado oriental dejó sin posibilidad alguna al arquero David Agudelo. Con el marcador de 3-1 terminaría la primera mitad.



En el complemento, Barranquilla FC generó varias aproximaciones aunque sin mucho peligro sobre el arco defendido por David Agudelo, pero cuando nadie esperaba apareció una individualidad Julio Cerpa, quien desde el costado oriental hizo agua la línea defensiva del Atlético FC de Cali, Conectó un remate rastrero el cual no dio oportunidad alguna al guardameta rial al minuto 80.



Atlético de Cali sufrió los últimos minutos tras la expulsión de John González, jugando a la defensiva y manteniendo hasta el último aliento, con un Barranquilla FC aguerrido que dejó hasta la última gota de sudor.

Con este resultado, el cuadro vallecaucano es sexto en la tabla de posiciones con 21 puntos, a dos unidades del Deportes Quindío que es el actual líder.

El elenco caleño tiene un compromiso pendiente ante Quindío, un juego que de ganarlo lo llevaría a ser lider de la Primera B.