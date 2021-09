Atlántico y Valle son los primeros clasificados a las semifinales del Campeonato Sub-17

Las selecciones de Atlántico y Valle del Cauca lograron este martes anticipadamente su clasificación a las semifinales del Campeonato Nacional Sub-17 Masculino de Fútbol, que se disputa en Barranquilla.



En un emocionante partido, Atlántico remontó y venció 2-1 a Norte de Santander en el Estadio Moderno.





El onceno local tuvo el dominio la mayor parte del primer tiempo y al minuto 12 estuvo cerca de anotar con un zurdazo de Jesús Díaz que fue atajado por el portero Juan Galvis.



Pero el que abrió el marcador fue el visitante. Al minuto 35, Jesús Garzón anticipó a los defensores y sin dejar picar la pelota la conectó de derecha luego de un centro.



En la segunda etapa, Norte tuvo dos llegadas caras para liquidar el encuentro y las desperdició.



Atlántico siguió atacando y llegó al empate al minuto 71 a través de un penal que le cometieron a Juan Gamero. Jesús Díaz anotó con un disparo ajustado al poste derecho.



Y el mismo Gamero terminaría siendo el héroe que aseguró la clasificación al 85'. Diego Calvo hizo una gran jugada desde la derecha hacia el centro y sacó un zurdazo que el guardameta rechazó al centro, donde Gamero tomó el rebote para disparar con la derecha y convertir el tanto que hizo explotar de emoción a los aficionados.



Por su parte, Valle del Cauca también sumó su segundo triunfo en el certamen al superar 2-1 a Sucre con un doblete de Jhon Cabal.



Jarcwin Méndez había adelantado a los sucreños con un penal.



Atlántico y Valle quedaron con 6 puntos y en la última jornada se enfrentarán para definir el primero del Grupo A. Sucre y Norte no tienen unidades.



GRUPO B

En el Grupo B, tres seleccionados quedaron con vida para llegar a la última fecha a pelear por la clasificación.



El único eliminado es Caldas, que completó su segunda derrota al caer 2-1 con Tolima.



Carlos Díaz y David Quintero lograron la remontada para los tolimenses, luego que los caldenses comenzaran ganando gracias a Juan David Ararat.



Tolima quedó con 4 puntos, los mismos que tiene Antioquia, su rival en la última fecha. Los antioqueños igualaron 1-1 ante Bolívar.



Los bolivarenses abrieron el marcador con una anotación de Jorge Cabezas, pero rápidamente llegó la igualdad de Samuel Velásquez.



Bolívar tiene 2 unidades y el jueves buscará su tiquete a semifinales enfrentando a Caldas.



Posiciones

GRUPO A

1. Atlántico 6 puntos (+3)

2. Valle del Cauca 6 (+2)

3. Norte de Santander 0

4 Sucre 0



GRUPO B

1. Antioquia 4 puntos (+5)

2. Tolima 4 (+1)

3. Bolívar 2 (0)

4. Caldas 0





Próxima fecha



Jueves 23



Estadio Moderno

- Bolívar vs Caldas 9:00 a.m.

- Antioquia vs Tolima 11:00 a.m.

- Norte de Santander vs Sucre 1:00 p.m.

- Atlántico vs Valle del Cauca 3:00 p.m.