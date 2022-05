Así quedaron las llaves de cuartos de final de Copa Colombia, a falta del juego del Deportivo Cali

Este jueves en la mañana se jugaron los últimos 13 minutos del compromiso suspendido entre Unión Magdalena y América de Cali, que al final selló la clasificación del equipo samario a los cuartos de final de la Copa Colombia.



Igualmente, con los resultados que se presentaron ayer miércoles y a falta del último juego de los octavos de final entre Fortaleza y Deportivo Cali (serie 3-1 a favor del equipo bogotano), ya se conocen algunas llaves de la siguiente fase de la Copa.



En los duelos de vuelta que ya se han disputado el Independiente Medellín superó a Tigres 2-1 (3-1 a favor del 'poderoso'), Equidad empató a cero goles contra Bucaramanga (2-0 a favor de los bogotanos), Millonarios igualó a un gol frente a Jaguares (4-1 a favor del 'embajador'), Atlético Nacional derrotó al Once Caldas 1-2 (5-1 a favor de los antioqueños) y Junior venció a Santa Fe 0-1 (3-1 a favor de los barranquilleros).



En este orden de ideas, las llaves de cuartos de final de la Copa Colombia quedaron la siguiente manera:



Medellín vs. Tolima

Unión Magdalena vs. Equidad

Nacional vs. Junior

​Millonarios vs. el ganador de la llave Fortaleza vs. Deportivo Cali



Los cuartos de final de la Copa Colombia se disputarán en el mes de julio.