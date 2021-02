"50 años en el fútbol se respetan": la dura respuesta de asistente del 'Pecoso' Castro a Fabián Vargas

Daniel Molina Durango

Juan Carlos Conde, preparador físico y quien trabajó con Fernando ‘Pecoso’ Castro durante más de 20 años en diferentes clubes colombianos, salió al cruce de la fuerte crítica que le hizo Fabián Vargas, exjugador del América, al experimentado técnico caldense, en un programa de televisión.



Según Vargas, quien hoy es panelista en Espn, Castro le acabó la ilusión de jugar cuando compartieron en el América del 2003.



“He tenido la oportunidad de hablar con algunos compañeros y son los técnicos que te llevan a un nivel donde te levantas a entrenar con toda la pasión y luego te la acaban. A mí me pasó con el ‘Pecoso’”, dijo Vargas.



El exvolante bogotano fue dirigido por Castro en el América 2003, y allí estuvo como preparador físico Juan Carlos Conde, quien le respondió a Vargas con una contundente frase: “50 años de trayectoria se respetan”.



“Nos causó sorpresa y profunda extrañeza que después de 17 años de haber trabajado con Fabián Vargas, expresara ese tipo de comentarios porque varias veces nos lo encontramos con el mismo Fernando (Castro) y nunca nos planteó ninguna situación de molestia”, dijo Conde.



Señaló que el exjugador del América “no es la persona ideal para hablar de metodología o de manejo de grupo porque en situaciones que se presentan en los equipos, hay unos códigos de respeto; lo que sucede y se dice en la cancha o en el vestuario se queda allí, esos son códigos simples; por eso me sorprende que él no maneje esa situación”.



Conde expresó que una persona como Fernando Castro, por todo el tiempo que ha estado en el fútbol, merece respeto.



“Por tratarse de una persona que estuvo 50 años en el fútbol, 15 como jugador y 35 como técnico, se le debe respetar. 50 años en el fútbol merecen respeto. El ‘profe’, por su carácter y disciplina, siempre buscó que el jugador mejorara su estatus de vida. Fernando lo que nunca quiso fue que el jugador estuviera en zona de confort, y seguro a muchos no les gusta. Lo mismo pasó con el profesor Pinto, un técnico de trayectoria que incluso hizo un gran Mundial con Costa Rica. Esté o no de acuerdo Fabián con el método de trabajo, no era el momento de decirlo. Lo debió haber dicho en su momento cuando estaba con nosotros”, expresó.



Conde refutó lo dicho por Vargas al asegurar que la pasión de jugar no se la quita nadie a ningún futbolista.



“La pasión a un periodista no se la quita un comentario de otra persona, la pasión por la labor que uno hace no la puede afectar nadie. Lo que dijo Vargas lo vimos como una situación ‘libreteada’ por parte de Espn, buscando rating, y por falta de profundidad conceptual se presentan estas opiniones en fuera de lugar”, aseguró.



Conde y Castro estuvieron en Cali y América en varias etapas.